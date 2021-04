Calendário de saques do auxílio emergencial 2021 foi antecipado; veja novas datas

O governo e a Caixa Econômica Federal (CEF) anunciaram, nesta quinta-feira (15), uma antecipação nas datas de saques da primeira parcela do auxílio emergencial. Com a mudança, a autorização para saques ou transferências desses valores pelos beneficiários será antecipada em até 18 dias, a depender da data de nascimento.

A alteração não afeta as datas de liberação do auxílio no aplicativo da Caixa, com possibilidade de uso do dinheiro para pagamentos digitais. Até o momento, também não houve alteração do calendário original de saques e transferências da segunda e da terceira parcelas.

O anúncio foi feito pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, durante a live semanal do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em redes sociais. "Já neste mês agora, no dia 30 de abril, a gente já começa a realizar também os pagamentos, ou seja, permitir o saque nas lotéricas e nos ATMs [caixas eletrônicos], que era só em maio", disse.

A medida será oficializada em portaria que deve ser publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (16).

O calendário original previa a liberação de saques, em geral, a cada dois dias, de acordo com o mês de aniversário do beneficiado. Agora, as autorizações serão feitas em dias seguidos, agilizando o processo.

"Nós percebemos que nós conseguimos realizar o pagamento com segurança, seja do ponto de vista do Caixa Tem quanto do ponto de vista de minimização de filas", disse Guimarães.

Pagamentos antecipados

A Caixa também antecipou em um dia os pagamentos em conta da primeira parcela para os nascidos em novembro e dezembro. Agora, eles recebem nos dias 28 e 29 de abril, respectivamente.

As outras datas não foram afetadas, nem para o saque dos pagamentos que vão ser creditados de junho a setembro.

CONFIRA NOVO CALENDÁRIO

Como fazer o saque em dinheiro

O beneficiário deve fazer o login no aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque", para realizar a transação. Após isso, inserir a senha para visualizar o código.

O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos da CAIXA, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes CAIXA Aqui.