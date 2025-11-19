Diário do Nordeste
Como funciona o pagamento do Reforma Casa Brasil? Veja detalhes

Clientes passam por análise e prazo para pagamento é definido pela Caixa.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
(Atualizado às 10:38)
Negócios
Pessoa marcando pedaço de madeira com lápis para corte em obra de reforma.
Legenda: Reforma Casa Brasil libera valores de empréstimo para reforma em casas de áreas urbanas.
Foto: Jacob Lund/Shutterstock.

O Reforma Casa Brasil, criado pelo Governo Federal para conceder empréstimos para reformas de casas em áreas urbanas, tem um modelo de pagamento parcelado, organizado após análise da Caixa Econômica Federal.

O programa oferece valores com juros baixos para cidadãos que desejem realizar melhorias na residência onde moram. Entre os serviços possíveis estão, por exemplo, a pintura de imóveis, troca de telhado, construção de novos cômodos e até instalação de energia solar.

As dúvidas mais frequentes dos interessados em participar do programa são diversas, indo desde como fazer a análise até como são realizados os pagamentos mensais das parcelas. O Diário do Nordeste separou detalhes sobre o pagamento do empréstimo. Confira!

Como é feito o pagamento no Reforma Casa Brasil?

Para entender o formato de pagamento do Reforma Casa Brasil é preciso saber que o interessado passa por uma análise de renda logo na etapa inicial. Essa renda, inclusive, deve definir a quantidade de parcelas e o valor aprovado para o empréstimo.

Segundo a Caixa, o pagamento do cliente ao banco é feito em prestações mensais, que serão debitadas diretamente da conta dele. 

O prazo de pagamento pode variar de dois até cinco anos, algo que será definido tanto pelo cliente como pela análise inicial realizada pela instituição financeira.

Outro ponto importante é a faixa dos juros na qual o cliente se encaixa. Eles podem ser de 1,17% ao mês ou 1,95% ao mês, algo que também dependerá da renda.

Confira abaixo mais alguns detalhes sobre o pagamento:

  • O pagamento começa 30 dias após a contratação do empréstimo;
  • O valor da prestação dependerá do empréstimo contratado, do prazo para pagamento e da taxa de juros;
  • O valor solicitado no empréstimo não é liberado todo de uma vez. A primeira parte é no início, com 90% da quantia, enquanto a segunda parte é repassada após a finalização da obra, com 10% do empréstimo;
  • O prazo para finalização da obra é de 55 dias.

Como solicitar o Reforma Casa Brasil

Para participar, o interessado deve acessar o site da Caixa e simular o crédito, escolher o tipo de reforma e enviar fotos do imóvel que será melhorado.

Após a aprovação do crédito, o valor é liberado em duas parcelas: uma no início da obra e outra após a comprovação da conclusão, também feita por fotos. 

Caso a obra não seja finalizada ou não haja comprovação, o beneficiário estará sujeito a multa e inclusão em cadastro restritivo.

Os interessados podem acessar o site da Caixa para consultar todas as regras e iniciar a simulação do crédito.

