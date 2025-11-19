Como funciona o pagamento do Reforma Casa Brasil? Veja detalhes

O Reforma Casa Brasil, criado pelo Governo Federal para conceder empréstimos para reformas de casas em áreas urbanas, tem um modelo de pagamento parcelado, organizado após análise da Caixa Econômica Federal.

O programa oferece valores com juros baixos para cidadãos que desejem realizar melhorias na residência onde moram. Entre os serviços possíveis estão, por exemplo, a pintura de imóveis, troca de telhado, construção de novos cômodos e até instalação de energia solar.

As dúvidas mais frequentes dos interessados em participar do programa são diversas, indo desde como fazer a análise até como são realizados os pagamentos mensais das parcelas. O Diário do Nordeste separou detalhes sobre o pagamento do empréstimo. Confira!

Como é feito o pagamento no Reforma Casa Brasil?

Para entender o formato de pagamento do Reforma Casa Brasil é preciso saber que o interessado passa por uma análise de renda logo na etapa inicial. Essa renda, inclusive, deve definir a quantidade de parcelas e o valor aprovado para o empréstimo.

Segundo a Caixa, o pagamento do cliente ao banco é feito em prestações mensais, que serão debitadas diretamente da conta dele.

O prazo de pagamento pode variar de dois até cinco anos, algo que será definido tanto pelo cliente como pela análise inicial realizada pela instituição financeira.

Outro ponto importante é a faixa dos juros na qual o cliente se encaixa. Eles podem ser de 1,17% ao mês ou 1,95% ao mês, algo que também dependerá da renda.

Confira abaixo mais alguns detalhes sobre o pagamento: