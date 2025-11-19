Como funciona o pagamento do Reforma Casa Brasil? Veja detalhes
Clientes passam por análise e prazo para pagamento é definido pela Caixa.
O Reforma Casa Brasil, criado pelo Governo Federal para conceder empréstimos para reformas de casas em áreas urbanas, tem um modelo de pagamento parcelado, organizado após análise da Caixa Econômica Federal.
O programa oferece valores com juros baixos para cidadãos que desejem realizar melhorias na residência onde moram. Entre os serviços possíveis estão, por exemplo, a pintura de imóveis, troca de telhado, construção de novos cômodos e até instalação de energia solar.
As dúvidas mais frequentes dos interessados em participar do programa são diversas, indo desde como fazer a análise até como são realizados os pagamentos mensais das parcelas. O Diário do Nordeste separou detalhes sobre o pagamento do empréstimo. Confira!
Como é feito o pagamento no Reforma Casa Brasil?
Para entender o formato de pagamento do Reforma Casa Brasil é preciso saber que o interessado passa por uma análise de renda logo na etapa inicial. Essa renda, inclusive, deve definir a quantidade de parcelas e o valor aprovado para o empréstimo.
Segundo a Caixa, o pagamento do cliente ao banco é feito em prestações mensais, que serão debitadas diretamente da conta dele.
O prazo de pagamento pode variar de dois até cinco anos, algo que será definido tanto pelo cliente como pela análise inicial realizada pela instituição financeira.
Outro ponto importante é a faixa dos juros na qual o cliente se encaixa. Eles podem ser de 1,17% ao mês ou 1,95% ao mês, algo que também dependerá da renda.
Confira abaixo mais alguns detalhes sobre o pagamento:
- O pagamento começa 30 dias após a contratação do empréstimo;
- O valor da prestação dependerá do empréstimo contratado, do prazo para pagamento e da taxa de juros;
- O valor solicitado no empréstimo não é liberado todo de uma vez. A primeira parte é no início, com 90% da quantia, enquanto a segunda parte é repassada após a finalização da obra, com 10% do empréstimo;
- O prazo para finalização da obra é de 55 dias.
Como solicitar o Reforma Casa Brasil
Para participar, o interessado deve acessar o site da Caixa e simular o crédito, escolher o tipo de reforma e enviar fotos do imóvel que será melhorado.
Após a aprovação do crédito, o valor é liberado em duas parcelas: uma no início da obra e outra após a comprovação da conclusão, também feita por fotos.
Caso a obra não seja finalizada ou não haja comprovação, o beneficiário estará sujeito a multa e inclusão em cadastro restritivo.
Os interessados podem acessar o site da Caixa para consultar todas as regras e iniciar a simulação do crédito.