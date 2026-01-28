Com +Milionária sorteando R$ 19 milhões, veja loterias do dia

A +Milionária é a loteria do dia da Caixa que pode pagar o maior prêmio desta quarta-feira (28), sorteando R$ 19 milhões.

Para faturar o valor, o apostador deve indicar corretamente os seis números e os dois trevos sorteados.

Também é possível tentar a sorte na Quina, podendo pagar o segundo maior valor: R$ 12,5 milhões.

Mais chances de enricar

A Lotomania é outra que está na agenda desta noite, sorteando R$ 7,2 milhões. Já a Lotofácil e a Super Sete podem pagar R$ 5 milhões e R$ 1,4 milhão, respectivamente.

A Loteria Federal e a Dupla Sena são os jogos com os menores prêmios do dia: de R$ 500 mil e R$ 300 mil.

Loterias da caixa com sorteio hoje (28/1)

Loteria Federal Valor do prêmio O que é preciso para ganhar +Milionária R$ 19 milhões Acertar as seis dezenas e os dois trevos sorteados. Lotomania R$ 7,2 milhões Acertar os 20 números sorteados. Dupla Sena R$ 300 mil Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. Lotofácil R$ 5 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas. Quina R$ 12,5 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Super Sete R$ 1,4 milhão Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Loteria Federal Cerca de R$ 500 mil Acertar um dos cinco números sorteados para os prêmios principais.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.