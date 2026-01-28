Com +Milionária sorteando R$ 19 milhões, veja loterias do dia
Confira quais sorteios acontecem nesta quarta (28) e como jogar.
A +Milionária é a loteria do dia da Caixa que pode pagar o maior prêmio desta quarta-feira (28), sorteando R$ 19 milhões.
Para faturar o valor, o apostador deve indicar corretamente os seis números e os dois trevos sorteados.
Também é possível tentar a sorte na Quina, podendo pagar o segundo maior valor: R$ 12,5 milhões.
Mais chances de enricar
A Lotomania é outra que está na agenda desta noite, sorteando R$ 7,2 milhões. Já a Lotofácil e a Super Sete podem pagar R$ 5 milhões e R$ 1,4 milhão, respectivamente.
A Loteria Federal e a Dupla Sena são os jogos com os menores prêmios do dia: de R$ 500 mil e R$ 300 mil.
Loterias da caixa com sorteio hoje (28/1)
|Loteria Federal
|Valor do prêmio
|O que é preciso para ganhar
|+Milionária
|R$ 19 milhões
|Acertar as seis dezenas e os dois trevos sorteados.
|Lotomania
|R$ 7,2 milhões
|Acertar os 20 números sorteados.
|Dupla Sena
|R$ 300 mil
|Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.
|Lotofácil
|R$ 5 milhões
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Quina
|R$ 12,5 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Super Sete
|R$ 1,4 milhão
|Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
|Loteria Federal
|Cerca de R$ 500 mil
|Acertar um dos cinco números sorteados para os prêmios principais.
Veja também
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.