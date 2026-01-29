Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Com Mega-Sena sorteando R$ 102 milhões, veja loterias do dia

Saiba como participar dos sorteios desta quinta-feira (29).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:58)
Negócios
Volante da Mega-Sena.
Legenda: Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h.
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil.

Mega-Sena é a loteria do dia da Caixa que pode pagar o maior prêmio nesta quinta-feira (29), sorteando R$ 102 milhões

Para faturar o prêmio, o apostador deve indicar corretamente os seis números sorteados.

Também é possível tentar a sorte na Lotofácil, que pode pagar o segundo maior valor: R$ 14 milhões

Mais prêmios de destaque

Quina é outra que está na agenda de sorteios da Caixa desta noite, sorteando R$ 13,7 milhões. Já a Timemania pode pagar cerca de R$ 4 milhões.

A Dia de Sorte é o jogo com o menor prêmio do dia: de R$ 650 mil. 

Loterias da caixa com sorteio hoje (29/1)

Loteria Federal Valor do prêmio O que é preciso para ganhar
Mega-Sena R$ 102 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas. 
Timemania R$ 4 milhões Acertar de três a sete números ou o Time do Coração.
Lotofácil R$ 14 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas. 
Quina R$ 13,7 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. 
Dia de Sorte  R$ 650 mil Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

