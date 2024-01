Ceará fecha 2023 com a criação de 53,9 mil empregos com carteira assinada

O Ceará fechou o ano passado com o saldo de 53,9 mil empregos com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O número é 18,1% menor que a quantidade de empregos criada em 2022. À época, o Estado fechou o ano com 65,8 mil novos postos de trabalho.

Só no último mês de dezembro, de acordo com o Caged, ferramenta vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), foram registradas, no Ceará, 38,8 mil demissões e 35 mil contratações, o que significa um saldo negativo de 3,7 mil empregos. No entanto, tradicionalmente, é comum os meses de dezembro e janeiro registrarem aumento no número de demissões no Estado, especialmente devido aos desligamentos de trabalhadores temporários. Em nível nacional, foram 430,1 mil as vagas fechadas em dezembro.

Agosto Foi o mês com mais oportunidades registradas no Ceará. Nesse mês, considerando contratações menos admissões, o saldo foi de 10,7 mil empregos

A maioria dos postos de trabalho criados no Ceará em 2023 foi no setor de serviços (30,9 mil), seguida dos setores de comércio (12,6 mil), construção (6,8 mil), indústria (2,5 mil) e agropecuária (862).

Do total de novos empregos, 28,2 mil foram criados só em Fortaleza, a maior parte, também, na área de serviços (18,6 mil), comércio (4,7 mil) e construção (4,2 mil).

Números no Brasil

O Brasil registrou saldo positivo de 1.483.598 empregos formais em 2023, segundo o Caged. No acumulado do ano (janeiro a dezembro), foram registradas 23.257.812 admissões e 21.774.214 desligamentos.

O maior crescimento do emprego formal em 2023 ocorreu no setor de serviços, com a criação de 886.256 postos. No comércio, foram criados 276.528 postos; na construção 158.940; na indústria, 127.145; e na agropecuária, o saldo foi de 34.762 postos.