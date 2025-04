Receita da indústria brasileira subiu 1,6% em janeiro e fevereiro

O faturamento real da indústria brasileira aumentou 1,6% entre janeiro e fevereiro deste ano, como mostraram os Indicadores Industriais divulgados ontem pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Com isso, a receita bruta das empresas do setor industrial, descontada a inflação, acumula alta de 5,5% em 2025, em relação a dezembro de 2024.

De acordo com a pesquisa, o número de horas trabalhadas na produção subiu 2%, em fevereiro. Assim como o faturamento, o indicador cresceu pelo segundo mês consecutivo. Em 2025, o número de horas trabalhadas na produção acumula alta de 3,3%.

De acordo com Marcelo Azavedo, gerente de Análise Econômica da CNI, “o resultado é bastante positivo, sobretudo porque 2024 foi um bom ano para a indústria, em que a demanda por bens industriais cresceu significativamente, o que puxou a atividade do setor. Como em 2025 há a expectativa de menor demanda e desaceleração da atividade industrial, a alta do faturamento e do número de horas trabalhadas até aqui são mais fortes do que esperava a CNI.

No mês de fevereiro, a Utilização da Capacidade Instalada da indústria brasileira permaneceu em 78,9%, considerando a série livre de efeitos sazonais. Em relação ao mesmo mês do ano passado, a utilização da capacidade instalada recuou 0,6 ponto percentual.

O emprego industrial segue trajetória de alta. Na passagem de janeiro para fevereiro, os postos de trabalho do setor aumentaram 0,4%. Em 2025, o emprego industrial acumula alta de 0,8%.