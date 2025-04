IEL reúne-se com empresa que pode levar IA a pequenas indústrias

A Inteligência Artificial (IA) e a Inovação, juntas, podem transformar a gestão de processos nas indústrias locais e otimizar suas operações por meio de soluções tecnológicas avançadas. Este é, em resumo, o que pretende o projeto da Reswe Digital, empresa cearense dedicada à tecnologia, cujo CEO, Jonas Bazílio o apresentou aos executivos do Instituto Euvaldo Lodi, organismo da Fiec. .

De acordo com Jonas Bazílio, o projeto proporciona ganhos de eficiência operacional, de redução significativa de custos e de melhoria da competitividade no mercado global. E permite, ainda, acelerar a digitalização da indústria do Ceará, posicionando-a para os desafios do futuro.

Fábio Braga, especialista em Inovação do IEL Ceará, que esteve presente à apresentação do projeto da Reswe, disse que a proposta vem ao encontro da necessidade das micro e pequenas indústrias de implementarem digitalização e introdução ao universo da IA para negócios.

Ele acrescentou que o IEL tem se apesentado como “solucionador das dores empresariais, e agora espera contar com mais um parceiro relevante, por meio de cuja expertise possamos ofertar entregas de impacto aos nossos clientes."

Pequenas empresas associadas ao Sindicato da Indústria de Roupas (Sindroupas) e à cadeia da moda já mostraram, também, interesse em implementar o projeto.