Gasolina em Fortaleza dispara mais de 80 centavos e chega a R$ 6,49

Postos de combustíveis em Fortaleza elevaram subitamente o preço da gasolina nos últimos dias. Alguns revendedores estavam cobrando R$ 5,66 pelo litro, e agora atualizaram o valor para R$ 6,49. O aumento é de até 83 centavos por litro.

Outros postos já estavam com preços um pouco mais altos e repassaram uma subida menor, mas, no geral, a cotação mais comum na cidade passou a ser de R$ 6,49. Isso se o consumidor pagar no dinheiro, débito ou Pix. Para quem opta pelo cartão de crédito, a pancada é ainda maior.

Aumento súbito

Essas majorações efetuadas da noite para o dia, nas quais a maioria dos postos surge com o mesmo valor, incluindo até os centavos, são comuns no mercado fortalezense. Às vésperas do Carnaval, por exemplo, os combustíveis subiram consideravelmente e, depois, houve queda.

Já a prática de cobrar preços distintos para crédito e débito, embora permitida, não é adotada em todas as praças brasileiras. A medida ganhou força na Capital nos últimos anos, em especial após a pandemia.

Promoção de que?

Pelo menos, alguns postos perceberam a gafe e retiraram o letreiro de "promoção" nesses casos. Não há nada promocional em cobrar R$ 6,49 em um litro de gasolina.

Convém frisar que os preços salgados estão espalhados por praticamente todo o País, segundo mostra pesquisa mais recente da ANP (Agência Nacional do Petróleo), com dados coletados até o dia 5 de abril. Veja abaixo o ranking das capitais sondadas pela ANP. Alguns preços, como o de Fortaleza, estão defasados.

Ranking - Preço da gasolina (Abril/25)