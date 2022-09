Ceará deve ter mais de 2,4 mil vagas temporárias até o fim de 2022

O Ceará deverá gerar cerca de 2,4 mil vagas temporárias no fim deste ano. A estimativa do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) representa uma alta de 9% em relação ao ano passado, com foco para os setores de comércio e serviços.

As oportunidades temporárias deverão começar a ser ofertadas a partir da segunda quinzena de setembro, com muitas oportunidades para os cargos de vendedor e atendentes de loja. No decorrer do tempo, e com a proximidade com as festas e eventos de final de ano, as vagas para garçom, agentes de segurança, recreador, auxiliar nos serviços de alimentação e faxineiro deverão ganhar mais destaque.

Histórico e efetivação

Entre 2019 e 2021, mais de 6,7 mil vagas temporárias foram abertas e ofertadas pelo IDT/Sine.

Ao todo, o órgão estima que entre 20% e 25% dos trabalhadores contratados em regime temporário serão efetivados após o período acordado previamente, fazendo as oportunidades se transformarem em "ponte para o emprego formal".

Vagas em geral

Entre vagas formais e temporárias, o IDT/Sine estima que sejam ofertadas mais de 35,2 mil oportunidades de emprego no último quadrimestre de 2022.

Para participar da seleção para as vagas é necessário agendar o atendimento em uma das unidades do IDT/Sine.

