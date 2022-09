Colunista do Diário do Nordeste atinge 10 milhões de visualizações e impulsiona jornalismo econômico

Propondo análise e informação sobre a conjuntura econômica do Ceará, o colunista Victor Ximenes, do Diário do Nordeste, atingiu neste mês a marca de 10 milhões de visualizações em menos de dois anos de página. A coluna se tornou a mais lita do site e tem sido pautada por notícias exclusivas do cenário local.

O jornalista ainda traz as principais notícias sobre chegada de investimentos ao Ceará, geração de empregos, análise de dados do mercado local e informações que mexem diretamente com o bolso da população.

Victor definiu a marca como um resultado "lisonjeiro de se atingir" produzindo conteúdo de relevância para a sociedade.

"Isso mostra que o conteúdo econômico está cada vez mais próximo da população, com uma linguagem mais acessível", celebra o jornalista.

Engajamento e estratégia

No ar desde janeiro de 2021, assim como o novo modelo de colunismo no Diário do Nordeste, a coluna de Victor Ximenes conseguiu ir além dos leitores Brand Lovers — que consomem conteúdos personalizados e pagos —, de acordo com Ívila Bessa, gerente de Jornalismo do Diário do Nordeste, Verdinha e TV Diário.

Ívila Bessa Gerente de Jornalismo do Diário do Nordeste, Verdinha e TV Diário Hoje, Victor Ximenes é um nome expoente do jornalismo econômico regional. E a força editorial dele, e em torno dele, vai além da estratégia de produto em torno do Diário do Nordeste, mas também para demais veículos do SVM. É uma retroalimentação orgânica e virtuosa em torno da relevância e permanência

Para Ívila, é importante ter como estratégia os impulsionamentos de especialistas da casa para "construir uma comunidade qualificada de eleitores mais engajados".

Victor Ximenes

Victor Ximenes está no Sistema Verdes Mares (SVM) desde 2008 e já foi repórter de economia, editorialista, editor de capa e editor de Economia.

Atualmente, além de colunista, é também comentarista de temas econômicos na TV Verdes Mares.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE