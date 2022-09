Grandes nomes discutem transição energética no Ceará

Fortaleza será palco de discussões sobre transição energética neste mês de setembro. Nos dias 21 e 22 de setembro, o Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia-CE), em parceria com o Sistema Fiec, Sebrae-CE e Sesi, realiza o Proenergia Summit 2022.

Em sua quarta edição,o evento, a ser realizado no Centro de Eventos, agregará alguns dos maiores players e empresários do setor e academia em torno do momento atual de Transição Energética, eleito o macrotema desta edição.

Atrações confirmadas

Dentre as presenças já confirmadas, a do Ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida; do presidente da Absolar, Ronaldo Koloszuk; do presidente da Vestas, Eduardo Ricotta; do presidente e diretor da Qair, Armando Abreu e Gustavo Silva, respectivamente; representantes da Aneel, CCEE, Governo do Estado, Banco Mundial, Governo Britânico, Sedet, Fiec, BNB, Enel Green Power, Enel X, Energy Vault, Newxway Eficiência, BP, 2W Energia, Worley, M. Dias Branco, CPE, Cimento Apodi, dentre outras instituições e empresas.

São esperadas 2 mil pessoas nos dois dias de evento. Inscrições e mais informações em www.proenergiasummit.com e nas redes sociais do sindicato (@sindienergiaceara).

