Cearense Brisanet atinge marca de um milhão de clientes

A Brisanet, operadora de internet com atuação no Nordeste, anunciou ao mercado a marca de 1 milhão de clientes orgânicos no serviço de banda larga fixa.

O número foi atingido em agosto e, segundo a empresa, reflete um crescimento de 22 mil novos assinantes no período. Em julho, a telecom somava 997 mil assinaturas.

De acordo com o ranking mensal de banda larga divulgado pela Anatel, a Brisanet é a maior empresa brasileira entre os provedores independentes de serviços de internet no Brasil.

5G

Fundada por José Roberto Nogueira, hoje CEO da companhia, no município de Pereiro – uma cidade pobre do interior do Ceará –, a Brisanet será um player relevante na implementação e popularização do 5G no Brasil.Oferecerá a tecnologia para o Nordeste e Centro-Oeste.

"Em nossa essência, o impacto do nosso serviço vai além: ele promove inclusão social, desenvolvimento tecnológico, gera empregos e impacta positivamente nas cidades onde atuamos. E esse valor, para nós, é imensurável", afirma o presidente da empresa.