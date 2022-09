Novo centro de atacado de moda em Fortaleza vai gerar 5 mil empregos

A economia do Ceará continua recebendo novos negócios no setor atacadista. Com investimento de R$ 50 milhões, o Estação Fashion, novo empreendimento de atacado de moda, será inaugurado em 2024. A informação foi obtida em primeira mão pela Coluna Victor Ximenes.

A previsão é que sejam gerados 5 mil empregos diretos e indiretos nas obras e na operação.

O complexo comercial ficará no Centro de Fortaleza, próximo à área recentemente revitalizada da Praça da Estação João Felipe. As obras devem começar em maio de 2023.

Lojas e estacionamento

O projeto prevê 1.200 lojas e boxes, com diferentes tamanhos, dispostos em três pavimentos. A área informada pelos investidores é de 5.500 metros quadrados.

Contará também com estacionamento para 500 carros e 30 ônibus, praça de alimentação, espaço para eventos, hub de serviços variados para lojistas e clientes, espaços de saúde e beleza, entre outros atrativos.

Assim como outros empreendimentos do tipo, este tem como parte do seu público-alvo os compradores do interior cearense e até de outros Estados, além, claro, dos consumidores da Capital.

Foto: Divulgação

O empreendimento atacadista terá também uma plataforma de vendas online.

Entre os investidores, está o advogado e empreendedor Janos Cavalcante Fuzesi, cônsul da Hungria nos Estados do Ceará, Piauí e Maranhão e diretor da Sociedade Consular do Ceará.

