Descontos, sorteios e brindes: veja como aproveitar o Dia do Cliente em Fortaleza

Nesta quinta-feira (15 de setembro), celebra-se o Dia do Cliente. A data foi criada para estreitar a relação entre as marcas e os consumidores. Na Grande Fortaleza, os shoppings oferecem descontos e brindes para os compradores cativos e para atrair novos públicos.

No Shopping Benfica, haverá sorteios de bolsas de estudo a tratamentos estéticos. O Parangaba oferecerá um kit de um jogo americano colecionável e campanha com dicas de moda.

Já nos quatro empreendimentos da Rede Ancar Ivanhoe (North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping) mais de 400 lojas estarão com descontos no aplicativo.

O Riomar Fortaleza e Kennedy terão abatimentos nas compras online, além de brindes como almofada, água de coco, aromatizante e pizza pela metade do preço.

De roleta a jogo americano, promoções são presenciais e online

Algumas promoções seguem ao longo de todo mês de setembro. Veja detalhes de cada uma abaixo.

Shopping Benfica

O shopping realizará o sorteio de 300 prêmios em uma roleta, nesta quinta-feira (15). Dentre eles, estão ingressos, bolsas de estudo e tratamentos estéticos.

Para participar, é necessário consumir R$50 e apresentar a nota fiscal de compra em loja do empreendimento. No horário do almoço, haverá um musical na Praça de Alimentação.

Onde: Av. Carapinima, 2200, no bairro Benfica;

Quando: 15 de setembro, das 10h às 22h.

Grand Shopping

Algumas lojas estarão com promoções a partir de 10%. As marcas e os descontos especiais poderão ser acompanhados pelo Instagram do empreendimento (@grandshoppingce).

Onde: Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana;

Quando: quinta-feira (15 de setembro).

Shopping Parangaba

O Shopping Parangaba iniciou, neste mês, a promoção" Colecione Momentos" que dará um jogo de lugares americano da Pana – marca cearense de produtos artesanais. A cada R$ 25 consumidos em lojas de alimentação, o pode-se adquirir um selo. Serão necessários 10 para trocar pelo brinde.

O shopping também lançou nova campanha de relacionamento com os consumidores: a Moda On. A partir de hoje, estarão expostas sugestões de looks masculinos e femininos para o verão 2023. Além disso, influencers de moda, como a Mariana Rosas (@marianarosas), estarão presentes no estabelecimento e nas redes sociais, mostrando as possibilidades de uso de cada peça de roupa.

O gerente de marketing do Shopping Parangaba, Felipe Bahiana, explica que a promoção “pretende estreitar o relacionamento dos clientes com os lojistas, além de fidelizar o público com brindes de grande valor agregado, como são os produtos da Pana”.

Onde: Rua Germano Franck, 300, no bairro Parangaba;

Quando: o brinde será disponibilizado durante todo o mês de setembro ou enquanto durar o estoque;

Como receber o selo: os clientes devem apresentar os cupons fiscais de suas compras no piso L3, ao lado do Spoleto (praça de alimentação).

Riomar

Neste 15 de setembro, os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy fazem ações promocionais nas plataformas digitais de vendas. Segundo a empresa, na Campanha “Temporada do Cliente”, os clientes terão acesso a uma seleção de descontos exclusivos e frete grátis.

O RioMar Fortaleza Online dará duas águas de coco nas compras acima de R$10 e também, a partir do dia 14 de setembro, enviará de brinde aos clientes: uma almofada de pescoço personalizada, nos pedidos acima de R$50,00, até quando durar o estoque.

Já o RioMar Kennedy Online enviará aromatizadores para quem realizar pedidos acima de R$30,00, até o dia 19 de setembro, além de oferecer pizza pela metade do preço em parceria com a Matarell.

RioMar Fortaleza Online

Onde: www.riomarfortalezaonline.com.br;

Quando: frete grátis até 19/09;

Brinde água de coco: compras a partir de R$10,00, até 19/9;

Brinde almofada de viagem: compras a partir de R$50,00, a partir do dia 14/9 até quando durar o estoque.

RioMar Kennedy Online

Onde: www.riomarkennedyonline.com.br;

Frete Grátis até 19/9;

Brinde aromatizador: compras a partir de R$30,00, até 19/9 enquanto durar o estoque.

Rede Ancar

Mais 400 lojas dos shoppings da Rede Ancar Ivanhoe disponibilizarão vouchers e descontos no aplicativo dos shoppings. Os percentuais, que não foram divulgados, serão válidos para todos os segmentos: vestuários, telefonia, alimentação, eletroeletrônicos e calçados.

Para participar, deve-se fazer o download do aplicativo do shopping ou falar com a Ana, assistente virtual disponível nos sites das unidades da rede.

Presencialmente, nesta quinta-feira (15), ocorrerá ação interativa, com brindes e vouchers extras de descontos no North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping, das 14h às 18h. Neste caso, a inciativa ocorre somente hoje.

O superintendente regional da Ancar Ivanhoe, Carlos de Julio, afirma que "muitas lojas que irão trazer para os consumidores várias promoções em diversos segmentos, ampliando os descontos através do aplicativo". "Com o nosso mix de lojas, poderão aproveitar descontos especiais em todos os segmentos”, garante.

Onde: na Grande Fortaleza, a Rede Ancar possui quatro empreendimentos: North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping

Quando: no aplicativo, os descontos durante todo o mês de setembro, segundo a empresa. Já os sorteios só ocorrerão nesta quinta-feira, das 14h às 18h, nas unidades da rede.

