Bancos abrem hoje (21)? Veja funcionamento das instituições
Entenda o que abre nesta sexta, após o Dia da Consciência Negra.
Os bancos e instituições financeiras do País funcionam normalmente nesta sexta-feira (21), após o atendimento presencial ser suspenso durante o feriado de Dia da Consciência Negra.
Conforme o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a operação dos estabelecimentos foi interrompida nessa quinta-feira (20), devido à folga nacional. Na data, nem mesmo as Loterias Caixa realizaram sorteio.
O feriado relembra o dia em que Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares localizado na região que hoje pertence a Alagoas, foi capturado e morto.
Apesar de alguns governos locais terem decretado esta sexta como ponto facultativo, o funcionamento das agências bancárias não são afetadas, já que não são órgãos da administração pública.
Próximos feriados no calendário dos bancos
As instituições financeiras fecharão nas seguintes datas:
- 25 de dezembro (Natal);
- 31 de dezembro — apesar de não ser feriado, tradicionalmente, as agências bancárias não abrem ao público;
- 1º de janeiro de 2026.
Veja também
COMO USAR SERVIÇOS BANCÁRIOS EM FERIADOS
Em feriados, a Febraban orienta que os clientes utilizem preferencialmente os canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente nas agências.
As contas de consumo — como água, energia, telefone etc — e carnês com vencimento nos dias do Carnaval podem também ser quitados, sem acréscimo, no dia útil seguinte. Geralmente, esses tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais.
Caso não estejam ajustadas ao evento, a Febraban sugere que o contribuinte antecipe o pagamento ou, em caso de títulos que possuam código de barra, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.