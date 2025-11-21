Bancos abrem hoje (21)? Veja funcionamento das instituições

Os bancos e instituições financeiras do País funcionam normalmente nesta sexta-feira (21), após o atendimento presencial ser suspenso durante o feriado de Dia da Consciência Negra.

Conforme o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a operação dos estabelecimentos foi interrompida nessa quinta-feira (20), devido à folga nacional. Na data, nem mesmo as Loterias Caixa realizaram sorteio.

O feriado relembra o dia em que Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares localizado na região que hoje pertence a Alagoas, foi capturado e morto.

Apesar de alguns governos locais terem decretado esta sexta como ponto facultativo, o funcionamento das agências bancárias não são afetadas, já que não são órgãos da administração pública.

Próximos feriados no calendário dos bancos

As instituições financeiras fecharão nas seguintes datas:

25 de dezembro (Natal);

31 de dezembro — apesar de não ser feriado, tradicionalmente, as agências bancárias não abrem ao público;

— apesar de não ser feriado, tradicionalmente, as agências bancárias não abrem ao público; 1º de janeiro de 2026.

