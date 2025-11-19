Veja o que abre e fecha no feriado da Consciência Negra em Fortaleza
A data altera o funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais e órgãos públicos.
O Dia de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra é o feriado nacional mais recente criado no Brasil. Celebrado nesta quinta-feira (20), a data relembra o dia em que Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares localizado na região que hoje pertence a Alagoas, foi capturado e morto.
Veja o que abre e fecha no Dia da Consciência Negra em Fortaleza:
Bancos
Não haverá atendimento presencial ao público nas agências bancárias, conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febranban). As transações via Pix ocorrerão normalmente no período. Demais compensações bancárias, incluindo a TED, são efetivadas no dia útil seguinte ao feriado. Na sexta-feira (21), os bancos abrem normalmente.
Bares e Restaurantes
A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) confirmou que todos os bares e restaurantes do Estado funcionarão normalmente, com horários determinados pelos próprios estabelecimentos.
Cagece
A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão durante o feriado. Lojas e núcleos de atendimento estarão fechados. Os canais virtuais como o Cagece App e a Central de Atendimento (0800.275.0195) estarão disponíveis 24 horas.
Correios
Não haverá atendimento nas agências dos Correios durante o feriado. As atividades de atendimento e distribuição serão retomadas na sexta-feira (21).
Enel
A Enel Distribuição Ceará informa que, manterá suas equipes operando normalmente, exceto as lojas de atendimento que estarão fechadas no feriado, retomando o funcionamento na sexta-feira (21), em horário normal.
Escolas
As redes municipais e estaduais e estabelecimentos de ensino não terão dia letivo durante o feriado, conforme informou a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc).
Linhas de ônibus
Em virtude do feriado da Consciência Negra, nesta quinta-feira (20/11), a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informa que a programação a ser adotada será semelhante a um Domingo, com (trinta) 30 veículos extras. A frota reserva será disponibilizada nos terminais de integração, das 5h às 20h. Os veículos reservas serão distribuídos em 8 terminais:
- Siqueira (4);
- Parangaba (5);
- Conjunto Ceará (2);
- Antônio Bezerra (3);
- Messejana (4);
- Papicu (2);
- Lagoa (1);
- Terminal Santuário da Fé (José de Alencar) (2).
Lojas
A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza informa que o comércio de rua funcionará parcialmente, com algumas lojas optando por abrir e outras permanecendo fechadas.
Metrofor
Metrô e VLTs que atendem Fortaleza e Região Metropolitana terão operação especial. As linhas Sul, Oeste e Nordeste iniciam a operação às 5h30 e seguem até o início da noite. Na linha Sul, as últmas viagens iniciam por volta de 18h e se encerram próximo de 18h40. Nos VLTs das linhas Oeste e Nordeste, as últimas viagens têm início por volta de 17h30 e encerrmento próximo das 18h. Os VLTs de Sobral e Cariri não operam neste feriado.
Supermercados
De acordo com a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), todos os supermercados de Fortaleza e Região Metropolitana terão funcionamento normalmente.
Sindipostos
O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informa que os postos de combustível de Fortaleza irão operar normalmente durante o feriado.
Shoppings
Iguatemi
- Lojas e quiosques: 10h às 22h;
- Praças de alimentação e quiosques de comida: 10h às 22h;
- Restaurantes: 11h30 às 23h30;
- Cinema: 13h às 22h;
- Supermercados: 7h às 22h;
- Cobasi: 9h às 21h;
- Laboratório Emílio Ribas: 7h às 17h;
- Lotérica: 10h às 18h;
- Academia Bodytech: 7h às 13h;
- Detran, Polícia Federal, Casa do Cidadão e Correios: fechados.
Giga Mall
- Lojas e Quiosques: Abertos das 9h às 19h;
- Alimentação e lazer: Abertos das 9h às 19h.
Grand Shopping Messejana
- Lojas e quiosques: 10h às 22h;
- Praça de Alimentação: 10h às 22h;
- Cinema: conforme programação;
- Academia Smart Fit: funcionamento normal;
- Bancos Itaú e Caixa Econômica: fechados.
Terrazo Shopping
- Lojas e quiosques: 10h às 22h;
- Alimentação e lazer: 10h às 22h;
- Greenlife: 8h às 16h;
- Guará: 7h às 22h.
North Shopping Jóquei
- Lojas, quiosques e lazer: 10h às 22h;
- Praça de alimentação: 10h às 22h;
- Cinépolis: De acordo com a programação;
- Greenlife Arena: 6h às 22h;
- Greenlife Academia: 8h às 16h;
- Vacinart e lotéricas: fechados.
Quintal do Jóquei
- Ordones: 11h às 0h;
- Frutbiss: 12h às 0h;
- Joá Garden: 11h30 às 23h30;
- Maria Pitanga: 12h às 0h;
- Parque do Jóquei: 17h às 22h.
North Shopping Fortaleza
- Lojas e quiosques: 10h às 22h;
- Praça de Alimentação: 10h às 22h;
- Alameda Gourmet: 11h às 22h;
- Smart Fit: 8h às 17h;
- Lotérica: Fechada;
- Lavanderia La Lav: 10h às 22h;
- Detran: Fechado.
North Shopping Maracanaú
- Lojas e quiosques: 10h às 22h;
- Praça de Alimentação: 10h às 22h;
- Fazendinha Restaurante: 11h às 03h;
- SkyFit: 8h às 18h;
- Cinema: De acordo com a programação;
- Caixa Econômica: Fechado;
- Casa do Cidadão: Fechado;
- Detran: Fechado;
- Lavateria Fast: 10h às 22h.
Shoppping Parangaba
- Lojas e quiosques: 10h às 22h;
- Praça de Alimentação: 10h às 22h;
- Academia Selfit: 8h às 18h;
- Lotérica, Cagece e Vapt Vupt: fechados
- Parque Circuito Noel: 10h às 22h;
- Cenário Natalino: 10h às 22h;
- Papai Noel: 14h às 20h;
- Studio Games: 10h às 22h;
- Clubinho do Mar: 10h às 22h;
- Aero Jump: 10h às 22h;
- Game Station: 12h às 22h;
- Cinema UCI: funcionamento normal.
Shopping Del Paseo
- Lojas e Quiosques: 12h às 22h;
- Day Play e Praça de Alimentação: 10h às 22h;
- Lojas Americanas: 10h às 22h;
- Cinema partir das 13h;
- Mercadinhos São Luiz: 7h às 22h.
Shopping Benfica
- Lojas e quiosques: 10h às 22h;
- Praça de alimentação: 10h às 22h;
- Lotérica, Caixa Econômica, Cagece, Casa do Cidadão, Centro Cearense de Idiomas e Detran: Fechados;
- Cinema: programação disponível site.
Metrô e VLTs que atendem Fortaleza e Região Metropolitana terão operação especial