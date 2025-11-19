Diário do Nordeste
Veja o que abre e fecha no feriado da Consciência Negra em Fortaleza

A data altera o funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais e órgãos públicos.

Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
A foto mostra uma estátua do líder quilombola Zumbi dos Palmares.
Legenda: No dia 20 de novembro de 1695, Zumbi, o líder do Quilombo dos Palmares, região atualmente pertencente a Alagoas, foi capturado e preso, hoje a data é celebrada com feriado nacional.
Foto: Shutterstock.

O Dia de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra é o feriado nacional mais recente criado no Brasil. Celebrado nesta quinta-feira (20), a data relembra o dia em que Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares localizado na região que hoje pertence a Alagoas, foi capturado e morto.

Veja o que abre e fecha no Dia da Consciência Negra em Fortaleza:

Bancos

Não haverá atendimento presencial ao público nas agências bancárias, conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febranban). As transações via Pix ocorrerão normalmente no período. Demais compensações bancárias, incluindo a TED, são efetivadas no dia útil seguinte ao feriado. Na sexta-feira (21), os bancos abrem normalmente. 

Bares e Restaurantes

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) confirmou que todos os bares e restaurantes do Estado funcionarão normalmente, com horários determinados  pelos próprios estabelecimentos.

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão durante o feriado. Lojas e núcleos de atendimento estarão fechados. Os canais virtuais como o Cagece App e a Central de Atendimento (0800.275.0195) estarão disponíveis 24 horas. 

Correios 

Não haverá atendimento nas agências dos Correios durante o feriado. As atividades de atendimento e distribuição serão retomadas na sexta-feira (21).

Enel 

A Enel Distribuição Ceará informa que, manterá suas equipes operando normalmente, exceto as lojas de atendimento que estarão fechadas no feriado, retomando o funcionamento na sexta-feira (21), em horário normal.

Escolas 

As redes municipais e estaduais e estabelecimentos de ensino não terão dia letivo durante o feriado, conforme informou a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc).

Linhas de ônibus

Em virtude do feriado da Consciência Negra, nesta quinta-feira (20/11), a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informa que a programação a ser adotada será semelhante a um Domingo, com (trinta) 30 veículos extras. A frota reserva será disponibilizada nos terminais de integração, das 5h às 20h. Os veículos reservas serão distribuídos em 8 terminais: 

  • Siqueira (4);
  • Parangaba (5);
  • Conjunto Ceará (2);
  • Antônio Bezerra (3);
  • Messejana (4);
  • Papicu (2);
  • Lagoa (1);
  • Terminal Santuário da Fé (José de Alencar) (2).

Lojas

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza informa que o comércio de rua funcionará parcialmente, com algumas lojas optando por abrir e outras permanecendo fechadas.

Metrofor

Metrô e VLTs que atendem Fortaleza e Região Metropolitana terão operação especial. As linhas Sul, Oeste e Nordeste iniciam a operação às 5h30 e seguem até o início da noite. Na linha Sul, as últmas viagens iniciam por volta de 18h e se encerram próximo de 18h40. Nos VLTs das linhas Oeste e Nordeste, as últimas viagens têm início por volta de 17h30 e encerrmento próximo das 18h. Os VLTs de Sobral e Cariri não operam neste feriado. 

Supermercados 

De acordo com a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), todos os supermercados de Fortaleza e Região Metropolitana terão funcionamento normalmente.

Sindipostos

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informa que os postos de combustível de Fortaleza irão operar normalmente durante o feriado.

Shoppings

Iguatemi

  • Lojas e quiosques: 10h às 22h;
  • Praças de alimentação e quiosques de comida: 10h às 22h;
  • Restaurantes: 11h30 às 23h30;
  • Cinema: 13h às 22h;
  • Supermercados: 7h às 22h;
  • Cobasi: 9h às 21h;
  • Laboratório Emílio Ribas: 7h às 17h;
  • Lotérica: 10h às 18h;
  • Academia Bodytech: 7h às 13h;
  • Detran, Polícia Federal, Casa do Cidadão e Correios: fechados.

Giga Mall 

  • Lojas e Quiosques: Abertos das 9h às 19h;
  • Alimentação e lazer: Abertos das 9h às 19h.

Grand Shopping Messejana

  • Lojas e quiosques: 10h às 22h;
  • Praça de Alimentação: 10h às 22h;
  • Cinema: conforme programação;
  • Academia Smart Fit: funcionamento normal;
  • Bancos Itaú e Caixa Econômica: fechados.

Terrazo Shopping 

  • Lojas e quiosques: 10h às 22h;
  • Alimentação e lazer: 10h às 22h;
  • Greenlife: 8h às 16h;
  • Guará: 7h às 22h.

North Shopping Jóquei

  • Lojas, quiosques e lazer: 10h às 22h;
  • Praça de alimentação: 10h às  22h;
  • Cinépolis: De acordo com a programação;
  • Greenlife Arena: 6h às 22h;
  • Greenlife Academia: 8h às 16h;
  • Vacinart e lotéricas: fechados.

Quintal do Jóquei

  • Ordones: 11h às 0h;
  • Frutbiss: 12h às 0h;
  • Joá Garden: 11h30 às 23h30;
  • Maria Pitanga: 12h às 0h;
  • Parque do Jóquei: 17h às 22h.

North Shopping Fortaleza

  • Lojas e quiosques: 10h às 22h;
  • Praça de Alimentação: 10h às 22h;
  • Alameda Gourmet: 11h às 22h;
  • Smart Fit: 8h às 17h;
  • Lotérica: Fechada;
  • Lavanderia La Lav: 10h às 22h;
  • Detran: Fechado.

North Shopping Maracanaú

  • Lojas e quiosques: 10h às 22h;
  • Praça de Alimentação: 10h às 22h;
  • Fazendinha Restaurante: 11h às 03h;
  • SkyFit: 8h às 18h;
  • Cinema: De acordo com a programação;
  • Caixa Econômica: Fechado;
  • Casa do Cidadão: Fechado;
  • Detran: Fechado;
  • Lavateria Fast: 10h às 22h.

Shoppping Parangaba 

  • Lojas e quiosques: 10h às 22h;
  • Praça de Alimentação: 10h às 22h;
  • Academia Selfit: 8h às 18h;
  • Lotérica, Cagece e Vapt Vupt: fechados
  • Parque Circuito Noel: 10h às 22h;
  • Cenário Natalino: 10h às 22h;
  • Papai Noel: 14h às 20h;
  • Studio Games: 10h às 22h;
  • Clubinho do Mar: 10h às 22h;
  • Aero Jump: 10h às 22h;
  • Game Station: 12h às 22h;
  • Cinema UCI: funcionamento normal.

Shopping Del Paseo 

  • Lojas e Quiosques: 12h às 22h;
  • Day Play e Praça de Alimentação: 10h às 22h;
  • Lojas Americanas: 10h às 22h;
  • Cinema partir das 13h; 
  • Mercadinhos São Luiz: 7h às 22h.

Shopping Benfica 

  • Lojas e quiosques: 10h às 22h;
  • Praça de alimentação: 10h às 22h;
  • Lotérica, Caixa Econômica, Cagece, Casa do Cidadão, Centro Cearense de Idiomas e Detran: Fechados;
  • Cinema: programação disponível site.

