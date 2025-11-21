Diário do Nordeste
Biometria passa a ser obrigatória para novos beneficiários do INSS

Medida prevê diminuir fraudes, fortalecendo a proteção de dados e assegurando que o recurso chegue a quem precisa.

Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Fachada do prédio da previdência social.
Legenda: A obrigatoriedade começa a valer nesta sexta-feira (21).
Foto: José Cruz/Agência Brasil

A comprovação biométrica para novos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passa a ser requisito a partir desta sexta-feira (21).

Visando combater possíveis fraudes, fortalecendo os dados dos cidadãos, a medida busca garantir que o recurso chegue a quem realmente tem direito.

Mas e quem já recebe o benefício? Para essas pessoas, a princípio, não muda nada. A exigência vale somente para as novas solicitações de recurso. Para quem já recebe o benefício, a implementação será gradual, sem risco de bloqueios automáticos.

Então, o INSS orienta que, quem já recebe algum auxílio não precisa tomar nenhuma medida imediata.

De acordo com o INSS, caso seja identificada a necessidade de atualização biométrica, o cidadão será contatado para regularizar a biometria da Carteira de Identidade Nacional (CIN), para não haver impacto aos benefícios.

Quem não precisa fazer a biometria?

  • Pessoas com mais de 80 anos;
  • Pessoas com dificuldade de deslocamento por motivo de saúde (com comprovação);
  • Moradores de áreas de difícil acesso (como comunidades ribeirinhas atendidas pelo PREVBarco);
  • Migrantes em situação de refúgio e apátridas;
  • Residentes no exterior.

Estão também dispensados da obrigatoriedade, de forma temporária, os beneficiários que requerem:

  • salário-maternidade;
  • benefício por incapacidade temporária;
  • pensão por morte.

Até 2028, o INSS prevê que todos os cidadãos que recebem algum auxílio estarão com a biometria da CIN cadastrada, visando a simplificação e modernização do sistema.

