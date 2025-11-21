Biometria passa a ser obrigatória para novos beneficiários do INSS
Medida prevê diminuir fraudes, fortalecendo a proteção de dados e assegurando que o recurso chegue a quem precisa.
A comprovação biométrica para novos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passa a ser requisito a partir desta sexta-feira (21).
Visando combater possíveis fraudes, fortalecendo os dados dos cidadãos, a medida busca garantir que o recurso chegue a quem realmente tem direito.
Mas e quem já recebe o benefício? Para essas pessoas, a princípio, não muda nada. A exigência vale somente para as novas solicitações de recurso. Para quem já recebe o benefício, a implementação será gradual, sem risco de bloqueios automáticos.
Então, o INSS orienta que, quem já recebe algum auxílio não precisa tomar nenhuma medida imediata.
De acordo com o INSS, caso seja identificada a necessidade de atualização biométrica, o cidadão será contatado para regularizar a biometria da Carteira de Identidade Nacional (CIN), para não haver impacto aos benefícios.
Quem não precisa fazer a biometria?
- Pessoas com mais de 80 anos;
- Pessoas com dificuldade de deslocamento por motivo de saúde (com comprovação);
- Moradores de áreas de difícil acesso (como comunidades ribeirinhas atendidas pelo PREVBarco);
- Migrantes em situação de refúgio e apátridas;
- Residentes no exterior.
Estão também dispensados da obrigatoriedade, de forma temporária, os beneficiários que requerem:
- salário-maternidade;
- benefício por incapacidade temporária;
- pensão por morte.
Até 2028, o INSS prevê que todos os cidadãos que recebem algum auxílio estarão com a biometria da CIN cadastrada, visando a simplificação e modernização do sistema.