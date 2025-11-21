Com Super Sete sorteando R$ 5,2 milhões, veja loterias do dia

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Super Sete é a loteria que pode pagar o prêmio mais alto desta sexta-feira (21), ao sortear R$ 5,2 milhões.

Para faturar a quantia, o jogador deve indicar corretamente um número em cada uma das sete colunas do volante.

Outra que pode valer a pena apostar é a Quina, que pode pagar até R$ 5 milhões a partir das 21 horas.

Mais chances de enricar

A Lotofácil e a Lotomania são outras que estão na agenda desta noite e sorteiam, respectivamente, R$ 1,8 milhão e R$ 1 milhão.

Já a Dupla Sena é a que pode pagar o menor prêmio: R$ 750 mil.

Loterias da caixa com sorteio hoje (21/11)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha Super Sete R$ 5,2 milhões Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Quina R$ 5 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Lotomania R$ 1 milhão Acertar as 20 dezenas sorteadas. Dupla Sena R$ 750 mil Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

