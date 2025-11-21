Com Super Sete sorteando R$ 5,2 milhões, veja loterias do dia
Confira os prêmios da Caixa nesta sexta (21) e saiba como apostar.
A Super Sete é a loteria que pode pagar o prêmio mais alto desta sexta-feira (21), ao sortear R$ 5,2 milhões.
Para faturar a quantia, o jogador deve indicar corretamente um número em cada uma das sete colunas do volante.
Outra que pode valer a pena apostar é a Quina, que pode pagar até R$ 5 milhões a partir das 21 horas.
Mais chances de enricar
A Lotofácil e a Lotomania são outras que estão na agenda desta noite e sorteiam, respectivamente, R$ 1,8 milhão e R$ 1 milhão.
Já a Dupla Sena é a que pode pagar o menor prêmio: R$ 750 mil.
Loterias da caixa com sorteio hoje (21/11)
|Loteria Federal
|Valor do prêmio
|Quem ganha
|Super Sete
|R$ 5,2 milhões
|Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
|Quina
|R$ 5 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Lotofácil
|R$ 1,8 milhão
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Lotomania
|R$ 1 milhão
|Acertar as 20 dezenas sorteadas.
|Dupla Sena
|R$ 750 mil
|Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.
