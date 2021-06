Atrasou a prova de vida do INSS? Saiba como desbloquear o benefício

A obrigatoriedade da prova de vida para segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), suspensa por conta da pandemia, voltou a valer em junho. Desde então, o aposentado que não realizar o procedimento no prazo terá o benefício suspenso.

No entanto, a suspensão não é definitiva. Ao perceber o bloqueio, o segurado poderá comparecer ao banco para a realização da fé de vida e regularizar a situação.

Somente no Ceará, 660 mil aposentados e pensionistas estão com essa pendência há mais de um ano.

O cancelamento do benefício por falta da renovação da senha ocorrerá somente seis meses após o fim do prazo. Mas, ainda assim, será possível pedir a reativação dos pagamentos.

Veja como reativar o benefício pelos bancos

Banco do Brasil

O processo pode ser feito do aplicativo BB. O segurado deve acessar o menu "Serviços", depois "INSS", em seguida "Prova de vida INSS".

Depois, deve tirar foto do documento de identificação, frente e verso, e fotografar o rosto.

Após a análise do banco, o beneficiário pode acompanhar pelo próprio app se sua prova de vida foi aceita e qual o prazo de validade.

Bradesco

A prova de vida deve ser realizada nas máquinas de autoatendimento Bradesco e Banco 24Horas.

É necessário possuir a biometria cadastrada. Quem não tem terá de se deslocar para realizar a prova de vida na agência, diretamente no caixa.

Todas as transações realizadas com o uso da biometria são acatadas como prova de vida caso o benefício esteja no mês de provar vida.

Itaú Unibanco

Beneficiário, tutor ou curador do banco sempre que usarem a biometria para fazer uma movimentação no banco (como um saque no caixa eletrônico Itaú, por exemplo) têm a prova de vida renovada automaticamente por mais um ano.

Presencialmente, deve ser feita nos guichês de caixa das agências bancárias.

Santander

O procedimento poderá ser feitos nos terminais de atendimentos com o uso da biometria.

Beneficiários também podem ir à agência com o gerente ou no guichê de caixa, com ou sem o uso da biometria.

Veja como reativar o benefício pela internet

Quem tiver biometria facial cadastrada nos bancos de dados do governo, como na nova Carteira Nacional de Habilitação digital, poderá realizar o procedimento pelo aplicativo para celular. Veja o passo a passo:

Faça o download do aplicativo Meu INSS e, em seguida, o login;

Uma mensagem avisando que chegou a hora de realizar a prova de vida deve aparecer, com um botão nomeado “Instale o Meu gov.br”;

Clique em “Autorizações”, selecione a pendência e clique em “Autorizar”;

Para tirar a foto, o aplicativo pedirá para utilizar a câmera do celular para tirar fotos e fazer vídeos. Escolha “Permitir”;

O sistema também solicitará uma informação do documento que está no cadastro do governo, como a data de emissão da CNH digital. Informe;

Em seguida, posicione o rosto no centro do círculo na tela do celular. O sistema solicitará que o usuário faça alguns movimentos;

Uma barra azul indicará quantos segundos faltam para a conclusão dos movimentos e, em seguida, a prova de vida será concluída.

Calendário da prova de vida

Para regularizar a situação, o segurado poderá comparecer ao banco no período estipulado pelo novo cronograma, que terá como critério o mês de aniversário do beneficiário. Veja a sua data:

Aniversário em março e abril/2020 - Nova prova de vida em junho/2021

Maio e junho/2020 - Nova prova de vida em julho/2021

Julho e agosto/2020 - Nova prova de vida em agosto/2021

Setembro e outubro/2020 - Nova prova de vida em setembro/2021

Novembro e dezembro/2020 - Nova prova de vida em outubro/2021

Janeiro e fevereiro/2021 - Nova prova de vida em novembro/2021

Março e abril/2021 - Nova prova de vida: dezembro/2021

Quem precisa fazer a prova de vida

Todos que recebem benefícios por conta-corrente, poupança ou cartão magnético e que não realizam o procedimento há mais de um ano.

Por exemplo: quem fez prova de vida em abril de 2019 e deveria fazer em abril de 2020 e não fez, deverá fazer até junho de 2021, conforme o cronograma acima.

Prova de vida em domicílio

O INSS permite ainda que alguns beneficiários realizem a prova de vida em domicílio, sendo realizado por meio da visita de um funcionário do órgão à casa do segurado.

Esse direito é garantido a maiores de 80 anos e a pessoas a partir de 60 anos que possuam dificuldade de locomoção. É preciso comprovar essa condição de saúde por documento médico.

O atendimento deve ser agendado pelo site Meu INSS ou pelo telefone 135.

Calendários de pagamentos de maio e junho do INSS