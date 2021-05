INSS voltará a bloquear pagamentos de aposentados que não fizerem prova de vida

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai retomar o bloqueio de benefícios de aposentados e pensionistas que não fizerem a chamada prova de vida. Os bloqueios estavam suspensos desde março de 2020 por conta da pandemia do coronavírus.

De acordo com portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 13, os bloqueios serão retomados a partir da competência de maio de 2021.

"A rotina citada abrangerá, na competência maio de 2021, os benefícios em que não houve a realização da comprovação de vida por nenhum canal disponibilizado para tal procedimento, sendo estes selecionados para integrar o primeiro lote do processo de comprovação de vida por biometria facial", afirma a portaria.

Beneficiário pode fazer prova de vida no caixa eletrônico

Aposentados e pensionistas que precisarem comparecer ao banco em que recebem o benefício do INSS, para resolver alguma pendência, poderão usar qualquer caixa eletrônico para fazer a prova de vida.

Dessa forma, o beneficiário que tiver a biometria cadastrada poderá usar qualquer caixa eletrônico para o recadastrar a senha, tendo em vista que muitos bancos aceitam qualquer transação realizada como prova de vida.

Segundo o INSS, por biometria foram realizadas 307.875 provas de vida em 2021.

Já no caso dos beneficiários sem biometria é possível ir à agência bancária, com CPF e documento com foto, em horário alternativo.

Correntistas do Banco do Brasil podem ainda fazer a prova de vida por aplicativo de celular, sem sair de casa.

A comprovação de vida pode ser feita por biometria facial, nos aplicativos "Meu INSS" e "Meu gov.br" e também nos bancos em que o aposentado ou pensionista recebe o benefício.

Por conta da pandemia, as agências físicas estão funcionando das 9h às 10h, exclusivamente para o atendimento de aposentados e beneficiários do INSS.

Calendários de pagamentos de maio e junho do INSS