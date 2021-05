Associação cria fundo para ajudar empresas de eventos corporativos durante a pandemia

Um dos setores mais prejudicados pela pandemia, o segmento de eventos está praticamente parado há cerca de 15 meses. Para amenizar o impacto, a Associação Brasileira de Empresas de Eventos no Ceará (Abeoc-CE) criou o Fundo “Abeoc Vai dar Certo”, iniciativa que viabiliza patrocínios para eventos corporativos virtuais para associados.

Criado em meados de março, o fundo já beneficiou seis eventos com uma média de R$ 3 mil cada. Ao todo, há caixa para atingir 13 empresas entre maio e julho, conforme detalha a presidente da Abeoc-CE, Enid Câmara.

"O fundo foi criado com o intuito de ajudar os associados a minorar o sofrimento. Com exceção da minha empresa e da do vice-presidente, todos os outros associados que têm eventos corporativos online podem participar da seleção. Pode ser uma live ou evento maior, a gente quer mesmo é ajudar", afirma.

Inscrições

Ela explica que os recursos são liberados após seleção através de edital. Nesta segunda-feira (24), mais uma rodada de inscrições foi aberta para eventos que irão acontecer em junho e julho.

Os únicos critérios para participação das empresas são:

Estarem associados à Abeoc-CE

Estarem organizando eventos corporativos online, como seminários e workshops

Divulgar a marca dos doadores em todas as peças de divulgação dos eventos financiados, inclusive no painel de fundo de palco

Citar a marca do patrocinador em vinhetas durante o evento

Mencionar os doadores em agradecimento no roteiro de apresentação do evento

As empresas podem ainda pleitear apoio em um evento por mês. Até o momento, todos os inscritos foram contemplados com os recursos, e uma nova rodada de beneficiados deve ser divulgada nesta sexta-feira (28).

A Abeoc-CE conta com a consultoria do especialista em políticas públicas Josbertini Clementino na elaboração dos editais e seleção dos participantes, bem como captação dos recursos.

Doações

Enid explica que o fundo é formado por recursos provenientes da doação de empresas locais e cearenses. "Queria chamar atenção dos empresários que têm sensibilidade com o setor para apoiar o nosso fundo, a exemplo da Marquise e da Qair, para ajudar a salvar empresas e empregos", apela a presidente da Abeoc-CE.

As contribuições podem ser feitas tanto por pessoas físicas quanto jurídicas, de forma anônima ou não, e em qualquer valor.

"Nossa intenção é apoiar com um valor até maior, mas vamos depender das doações. Até agora, temos em caixa reservas para os eventos até julho", afirma Câmara. Caso tenha recursos suficientes, o fundo deverá seguir até dezembro.

As doações podem ser feitas através de transferência bancária para a conta da Abeoc-CE:

Razão social : Associação Brasileira de Empresas de Eventos - ABEOC Secção Ceará

: Associação Brasileira de Empresas de Eventos - ABEOC Secção Ceará CNPJ : 02.182.071/0001-88

: 02.182.071/0001-88 Banco : Bradesco

: Bradesco Agência : 0682-3

: 0682-3 Conta corrente : 62469-1

: 62469-1 Para mais informações: 99909-0022 (Enid Câmara) ou 99239-5255 (Jorbertini Clementino)