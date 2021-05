Sebrae lançará edital de apoio ao setor de eventos no Ceará; suporte chega a R$ 250 mil

O Sebrae Ceará destinará aporte total de até R$ 250 mil em um edital de patrocínio à realização de eventos e feiras online. A live de lançamento deste estímulo será realizada na próxima segunda-feira (17), a partir das 16 horas, com transmissão pelo YouTube.

Para serem contemplados, os eventos precisam ter, no mínimo, dois dias de duração, e devem ainda estar alinhados com os objetivos da Instituição, com foco no fortalecimento e desenvolvimento dos seguintes atores:

Microempreendedor Individual – MEI

Microempresas

Empresa de pequeno porte

Produtor rural

Potencial empresário e potencial empreendedor.

Outras informações, de acordo com o Sebrae, serão divulgadas na live de lançamento.

Convém lembrar que o setor de eventos está entre os que mais foram assolados pela crise econômica atrelada à tragédia sanitária da Covid-19.

Medidas estaduais

O setor, aliás, foi beneficiado por outras medidas no Estado, como um edital de R$ 4 milhões para apoiar eventos virtuais e o auxílio financeiro pago a profissionais cujo sustento dependia da realização de eventos.

O auxílio financeiro individual tem o valor de R$ 1 mil, a ser pago em duas parcelas iguais. Os pagamentos da primeira parcela foram concluídos no mês passado, e a segunda parte do benefício será paga entre 15 a 31 de maio.

Às empresas do ramo, foi concedido ainda o parcelamento em até cinco anos das dívidas de ICMS de qualquer que trabalhe com eventos. Além disso, empreendimentos e profissionais autônomos terão isenção do IPVA 2021 dos veículos registrados em nome das empresas ou microempreendedores individuais.

E os equipamentos culturais do Estado serão isentos, por seis meses, de qualquer taxa após o retorno presencial das atividades.

.