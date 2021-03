Governo autoriza edital de R$ 4 milhões para apoiar eventos virtuais no Ceará

Conforme publicado ontem (3) no Diário Oficial do Estado (DOE), o Governo do Ceará autorizou a divulgação de seleção pública para incentivo à realização de eventos corporativos virtuais durante a pandemia. O edital faz parte do pacote de auxílio ao setor de eventos anunciado no mês passado pelo governador Camilo Santana.

De acordo com o documento, serão destinados R$ 4 milhões para a realização da seleção pública. Empresas, entidades ou outras organizações com atuação no Ceará podem inscrever eventos para que possam ser fomentados pelo Executivo Estadual.

Podem concorrer pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos.

Critérios para seleção

Para receber o apoio, os eventos devem ser voltados à discussão sobre o mercado de trabalho, independentemente da área de atuação. Se enquadram os seminários, simpósios, congressos, feiras e exposições que objetivem capacitar e atualizar os profissionais.

Também podem se candidatar ao recebimento do incentivo os eventos que foquem na preparação dos jovens para ingresso no mercado de trabalho.

O texto ainda veda a realização de quaisquer ações que possam configurar a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos com os recursos do edital.