Assinatura de carro é até metade do custo de financiar e manter um veículo; confira simulações

Por mais que ter um carro facilite a logística de transporte individual, não são todos que conseguem manter esse custo. Para além das parcelas de financiamento, quem quer comprar um veículo deve considerar custos como seguro, IPVA e licenciamento.

Uma opção para quem quer usar o veículo no dia a dia sem ter que se preocupar com esses custos adicionais é a assinatura de carro. Empresas que trabalham com o serviço proporcionam aos clientes um carro novo todos os anos por um valor fixo, de acordo com a rodagem mensal.

Em comparação feita pelo Diário do Nordeste, a mensalidade de um serviço como esse pode custar até a metade do que se gastaria para financiar e manter um veículo.

As simulações foram feitas com base nos cinco veículos mais vendidos no Ceará em 2023, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave): Onix, Onix Plus, Creta, Tracker e Compass.

A maior diferença foi percebida para o Jeep Compass. Enquanto o custo mensal calculado para comprar e manter o veículo foi calculado em R$ 8.962,81, a mensalidade da assinatura ficou em R$ 3.900, uma diferença de R$ 5.062,81.

Para além do valor financeiro, a decisão entre comprar ou assinar um carro deve levar em conta aspectos individuais de cada família, como a necessidade de uso e quilometragem rodada.

Quanto custa manter ou alugar um carro?

As simulações foram feitas considerando, além da parcela de um financiamento, custos de IPVA, seguro, licenciamento e manutenção. Os orçamentos foram feitos com base em veículos zero quilômetro, conforme os preços da Tabela Fipe.

O custo das parcelas de financiamento foi calculado na calculadora do site iDinheiro, considerando a taxa média de juros do Banco Central, de 2,1% a.m, e um prazo de 36 meses, sem pagamento de entrada.

As cotações de seguro para os veículos foram feitas pela Youse, startup que oferece seguros para carro, casa e vida por meio de aplicativo, no início de junho. Foi considerado um perfil masculino de 38 anos e a cobertura mais completa oferecida, que contempla danos materiais a terceiros e colisão.

Os valores das mensalidades de assinatura foram cotados pela Localiza Meoo, considerando uma rodagem mensal de 1.000 km e um plano de 36 meses.

Os custos de manutenção são referentes ao valor da primeira revisão de cada modelo, de acordo com o site de cada montadora.

Confira as simulações para cada modelo

ONIX HATCH 1.0 12V Flex 5p Mec.

Parcela financiamento: R$ 3.162,38

Seguro: R$ 3.055,33

Manutenção: R$ 444,00

IPVA: R$ 1.764,75

Licenciamento: R$ 192,23

Total por mês: R$ 3.617,07

Valor da assinatura: R$ 2.099,00

Creta Action 1.6 16V Flex Aut.

Parcela financiamento: R$ 4.433,26

Seguro: R$ 3.605,90

Manutenção: R$ 362,81

IPVA: R$ 2.980,23

Licenciamento: R$ 192,23

Total por mês: R$ 5.028,36

Valor da assinatura: R$ 2.649,00

ONIX SEDAN Plus 1.0 12V TB Flex Aut.

Parcela financiamento: R$ 3.936,42

Seguro: R$ 3.120,91

Manutenção: R$ 468,00

IPVA: R$ 1.929,50

Licenciamento: R$ 192,23

Total por mês: R$ 4.412,31

Valor da assinatura: R$ 2.449,00

TRACKER 1.0 Turbo 12V Flex Aut.

Parcela financiamento: R$ 5.018,65

Seguro: R$ 3.858,64

Manutenção: R$ 468,00

IPVA: R$ 4.093,56

Licenciamento: R$ 192,23

Total por mês: R$ 5.736,35

Valor da assinatura: R$ 2.700,00

COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4x2 Flex Aut.

Parcela financiamento: R$ 7.562,60

Seguro: R$ 10.131,08

Manutenção: R$ 664,00

IPVA: R$ 5.815,25

Licenciamento: R$ 192,23

Total por mês: R$ 8.962,81

Valor da assinatura: R$ 3.900,00

Comprar ou assinar?

Para além do custo financeiro, o educador financeiro comportamental Mário Cezar Oliveira explica que a decisão deve analisar a necessidade ou a importância de ter um carro para cada indivíduo.

“É preciso perguntar: qual a importância de ter um carro na minha vida? Tem o âmbito emocional e cultural, tem algumas pessoas que querem ter o carro como posse, só me sinto realizado tendo o carro no meu nome. Se você quer como propriedade, pronto, já está respondido, é através da compra”, coloca.

Caso a pessoa esteja pensando apenas na ótica da usabilidade, é importante levar em conta a frequência do uso e a quilometragem mensal. Caso o uso do carro seja muito frequente ou para longas distâncias, pode compensar mais comprar um carro para não cair dentro dos limites de rodagem dos planos.

Uma exceção são pessoas que trabalham com carro, como motoristas de aplicativo ou táxis. Nesses casos, as empresas costumam oferecer condições diferenciadas e a assinatura pode valer mais a pena por cobrir gastos de manutenção e seguro.

“Para pessoas normais, é a simulação caso a caso. Vai depender dos custos envolvidos, modelo do carro, que aí pega o grau de depreciação, quilometragem rodada. É muito do cotidiano de cada um. Para uma km baixa em uso urbano, a tendência é que valha mais a pena a assinatura. Mas em um uso cotidiano com estrada, pode valer mais a pena comprar”, compara Mário.

No caso de quem realmente quer comprar um carro, o educador financeiro indica avaliar a opção da compra de seminovos em busca de economia.

"É importante avaliar se realmente o melhor é a compra do carro zero ou de um seminovo, que é um carro com pouco tempo de uso e baixa km. A vantagem é justamente a desvalorização do bem, você pode encontrar o carro que você deseja com uma quilometragem razoável e com um custo bem menor".

Quem pretende financiar deve se organizar financeiramente com antecedência para poder dar de entrada o maior valor possível. Outra opção para quem não tem urgência em ter um veículo é o consórcio, com taxas de administração inferiores aos juros de financiamento.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE