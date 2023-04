Calculadora do combustível: veja quanto da sua renda é consumida por essa despesa

São muitos - e crescentes - os gastos que sufocam o orçamento e corroem a renda das famílias cearenses. Sem dúvidas, o gasto com locomoção é um importante elemento nessa conta e quem precisa abastecer com gasolina para atividades como ir trabalhar, deixar as crianças na escola e outras tarefas vê o dinheiro se esvair sem muitas vezes saber quanto exatamente do próprio salário está sendo direcionado para essa despesa.

Cálculos feitos pelo Diário do Nordeste com base no salário de R$ 2.481, que é a média recebida mensalmente pelo trabalhador cearense do setor formal, de acordo com os dados mais recentes da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), mostram que somente o gasto com combustível - fora as outras despesas (quase) inerentes à posse de um veículo como financiamento, seguro e manutenções - pode representar até 16,3% da renda.

Para essa constatação, a reportagem considerou uma pessoa que usa o carro de segunda a sexta e percorre 40km/dia em um veículo que consegue rodar 13km/l, em um mês com 23 dias úteis, a exemplo de março. Foi levado em conta o valor de R$ 5,73/l da gasolina, que é o preço médio mais recente apurado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) no Ceará.

Para essa pessoa rodar durante os 23 dias úteis do mês, ela precisa gastar com gasolina 405,51 - o equivalente a 16,3% do salário médio de R$ 2.481. Esse salário, além das manutenções e dos outros gastos considerados para manter um veículo, também precisa ser o suficiente para as outras despesas como moradia, alimentação, educação, saúde e lazer.

Outro cenário

Outro cálculo feito pela reportagem considerou o mesmo valor para o litro da gasolina, o mesmo salário e a mesma quantidade de dias úteis, porém um veículo que roda 10km/l e uma pessoa que percorre 30km/dia. Nesse caso, o gasto necessário com gasolina é de R$ 395,37 e representa uma fatia parecida ao percentual da simulação anterior dentro do salário do cearense.

Já uma pessoa com um veículo que roda 13km/l e que percorre 30km/dia, o gasto é de R$ 304,13, considerando, novamente, a mesma quantidade de dias de uso, o mesmo salário e o mesmo valor para o litro da gasolina.

Para saber exatamente quanto você e a sua família gastam por mês com gasolina, o Diário do Nordeste preparou uma calculadora para te ajudar a manter o orçamento organizado.

Renda não acompanha inflação dos combustíveis

O economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE), Ricardo Coimbra, lembra que o ritmo de crescimento da renda das famílias não vem conseguindo acompanhar o crescimento do preço dos combustíveis ao longo dos últimos anos, o que tem levado essa fatia de consumo dos salários a aumentar.

Ele avalia que, ao longo dos próximos meses, uma série de fatores podem influenciar para cima ou para baixo o preço dos combustíveis ao consumidor final, alterando essa conta e impactando fortemente o consumo das famílias.

Ricardo Coimbra Economista e conselheiro do Corecon-CE “O Conselho Nacional de Política Fazendária tem discutido um valor fixo para o ICMS e isso pode gerar uma elevação no preço médio. É importante também observarmos a tendência para o preço do petróleo no mercado mundial em 2023, que é uma elevação de 3% a 5%”.

Por outro lado, o economista avalia que alguns fatores podem aliviar a pressão, como o controle fiscal e seus efeitos sobre o câmbio e uma nova política de preços da Petrobras. “Se tivermos um forte controle fiscal, como vem sendo apresentado, e em função disso o câmbio ficar em um patamar mais baixo, como observamos nos dias mais recentes, podemos ter uma contraposição dessa elevação no preço do petróleo no mercado internacional”, arremata Coimbra.

Nordeste sofre mais

Um estudo mostra que o gasto com gasolina para as famílias do Nordeste pesa mais do que em outras regiões do Brasil no orçamento familiar.

De acordo com o Panorama Veloe de Indicadores de Mobilidade, produzido pelo hub de mobilidade e logística e a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), mostra que, o tanque de gasolina consumiu 10% da renda média das famílias da região no último trimestre de 2022.

Conforme o levantamento, isso é quase o dobro da média nacional, de 5,9% da renda média domiciliar. O percentual nacional mostra uma queda de 0,9 ponto percentual na comparação com o terceiro trimestre, quando a fatia era de 6,8%.

