Americanas 'encerra' Submarino e Shoptime, gigantes do e-commerce dos anos 2000

A Americanas, varejista em recuperação judicial, anunciou nesta terça-feira (2) o encerramento dos sites Submarino e Shoptime, que pertenciam ao grupo. Segundo a empresa, dados, como a base de clientes e o estoque, serão incorporados à Americanas.com. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

"Americanas informa que a integração dos sites e apps do Shoptime e do Submarino tem como objetivo fortalecer o digital da companhia a partir da marca Americanas. A decisão contemplou o alinhamento com a nova estratégia de negócios, que foca em uma operação mais ágil, rentável e eficiente para oferecer uma experiência de compra ainda mais completa", informou a companhia.

Os sites eram os gigantes do país no comércio eletrônico no início dos anos 2000. Em uma mensagem no portal, o Submarino reforçou a integração à Americanas.

"É com a animação lá em cima que, após anos de sucesso no Brasil, o Submarino anuncia que somará suas forças com a Americanas para tornar a sua jornada de compra em livros, games, tecnologia e mais categorias hardcore ainda mais incrível!", diz o comunicado.

Os sites do grupo sofreram um ataque hacker, que gerou prejuízos em cerca de R$ 100 milhões ao dia à empresa no início de 2022.

A empresa entrou em recuperação judicial desde janeiro de 2023, alegando dívidas de mais de R$ 42 bilhões devido a fraudes contábeis. Em 2022, a companhia apresentou um prejuízo de R$ 12,9 bilhões, um aumento de 108% em relação a 2021, quando teve perdas de R$ 6,2 bilhões.

Já conforme o último balanço divulgado da companhia, em relação aos nove primeiros meses de 2023, o prejuízo foi de R$ 4,6 bilhões.