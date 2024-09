Americanas encerra conta de pagamento Ame Digital; veja o que fazer se tiver dinheiro guardado

A Americanas anunciou, nesta segunda-feira (2), o encerramento da conta de pagamento Ame Digital. Segundo comunicado da empresa, a plataforma assumirá um novo papel, passando a se concentrar em um novo programa de fidelidade.

Clientes com dinheiro na conta poderão usar o saldo em compras nas lojas físicas da Americanas ou transferir o valor para outra instituição financeira até o dia 2 de novembro. A conta será encerrada assim que o usuário estiver sem saldo.

Caso o dinheiro não seja resgatado até a data prevista, a conta será encerrada da mesma forma, e a plataforma iniciará os procedimentos para a retirada pelo Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central.

Clientes sem saldo

Para aqueles que não têm valores na conta, o encerramento será feito no prazo de 30 dias, ainda conforme a Americanas. O procedimento segue as condições previstas nos Termos e Condições de Uso da Ame.

Ainda não há informações sobre como funcionará o novo programa de fidelidade anunciado pela empresa.

"Assim que este programa for lançado, você poderá aproveitar ainda mais benefícios, além de uma série de vantagens e experiências na Americanas, seja comprando nos pontos de venda físicos ou no site e app", afirmou a Americanas no comunicado enviado aos clientes.

Americanas

A empresa entrou em recuperação judicial em janeiro de 2023, alegando dívidas de mais de R$ 42 bilhões devido a fraudes contábeis. Em 2022, a companhia apresentou prejuízo de R$ 12,9 bilhões, um aumento de 108% em relação a 2021, quando teve perdas de R$ 6,2 bilhões.

Já conforme o último balanço divulgado da companhia, em relação aos nove primeiros meses de 2023, o prejuízo foi de R$ 4,6 bilhões.

Em julho, a empresa encerrou as operações dos sites Submarino e Shoptime, que pertenciam ao grupo.