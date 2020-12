Aeroporto de Aracati volta a receber voos regulares com nova rota de São Paulo

O Aeroporto Dragão do Mar, em Aracati, voltou a receber voos regulares da Azul Linhas Aéreas Brasileiras, nesta quinta-feira (17). Foi a primeira vez que a aeronave 195 E2 saiu do Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), e pousou no terminal instalado no Litoral Leste do Ceará. A nova rota será regular, com duração de cerca de 3h30.

Recém-fabricada, de segunda geração da Embraer, a aeronave comporta 136 passageiros. Serão dois voos da Azul, um de ida e outro de volta, operando às quintas-feiras e aos domingos.

“Projetamos, viabilizamos recursos lá fora com o Ministério do Turismo, e hoje temos aqui implantado e recebendo um voo regular. O primeiro avião desse porte que pousa em Aracati. Tenho certeza que esse aeroporto vai ser o aeroporto suporte de Fortaleza”, comemorou o prefeito do município, Bismack Maia.

A reabertura da operação da Azul em Canoa Quebrada ocorre nove meses após a interrupção dos voos em função da pandemia. O primeiro voo regular da companhia, com rota partindo do Recife (PE), escala em Mossoró (RN) e destino final em Aracati, iniciou as operações em fevereiro de 2019.

“As oportunidades são muitas em toda a região”, frisou Maia.

O voo de ida realizado às quintas sai de Campinas às 13h, chegando em Canoa Quebrada às 16h20. Na volta, o voo sai de Aracati às 17h20, pousando em São Paulo às 20h50.

Já aos domingos, o avião sai de Campinas às 08h10, chegando no Ceará às 11h30. E na volta, deixa Aracati às 12h30, chegando em Campinas às 16h00.