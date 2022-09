5G em Fortaleza: 115 mil clientes já usam o serviço de internet mais rápida na Capital

Após uma semana de funcionamento do 5G em Fortaleza, cerca de 2,5% da base de clientes das operadoras que estão fornecendo o serviço na Capital já estão utilizando a quinta geração de redes móveis. São 115 mil celulares com a tecnologia, de um total de 4,6 milhões cadastrados.

A informação foi revelada pelo gerente regional substituto da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) no Ceará, Wanderson Moreira Brito. Segundo ele, o número é surpreendente para tão pouco tempo de liberação do serviço.

Ele ainda pontua que nesta semana o percentual deve aumentar, à medida que os usuários passem a utilizar celulares compatíveis com a tecnologia e troquem os chips.

"Algumas pessoas, como os usuários da Apple, terão de ir em uma loja da operadora e providenciar o chip compatível. Os demais, já migram automaticamente. Inclusive, a lista de aparelhos homologados foi atualizada e agora já são 84 modelos", afirma Brito.

Instalação de antenas

Sobre a cobertura, o executivo explica que, para haver a liberação do 5G, era exigido que cada operadora instalasse uma antena para cada 100 mil habitantes. No caso de Fortaleza, daria cerca de 90 estações das três empresas.

No quarto dia do 5G, o gerente regional da Anatel no Ceará aponta que cerca de 200 antenas já foram instaladas na Capital. A expectativa é que esse número chegue a 2 mil no pleno funcionamento da tecnologia.

Wanderson Moreira Brito Gerente regional substituto da Anatel Estamos em franco desenvolvimento. Já temos 48 bairros em Fortaleza com cobertura de 100%. Mas temos outras regiões vizinhas a esses que possuem cobertura integral que acabam pegando o sinal. É o caso do Cocó, por exemplo. Se considerarmos esses, o 5G está presente em 60 bairros"

Sobre a distribuição das antenas pela cidade, Brito indica uma tendência diferente por parte de algumas operadoras no tocante às regiões priorizadas nesse momento inicial.

Ele explica que, geográfica e mercadologicamente, faz mais sentido iniciar a instalação das estações no planalto de Fortaleza, região mais alta da cidade e que concentra a área comercial, pegando bairros como Aldeota, Joaquim Távora, Fátima, Centro, entre outros.

No entanto, empresas estão priorizando também áreas da periferia da cidade.

"É mais fácil começar por aqui, porque, por ser mais alto, você atende áreas maiores e a concentração comercial. Mas as empresas estão com planos pessoais de começar pelas pontas, atingindo um contingente populacional maior, e mirando a cobertura na Região Metropolitana também", avalia.

