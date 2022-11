7 receitas de risotos para preparar um jantar especial

O risoto é uma receita que tem origem da culinária italiana, sendo considerado um prato tradicional no país europeu. No Brasil, a chegada ocorreu com os imigrantes, em meados do século XIX, onde ganhou diversas variações.

O prato tem como base o arroz e pode ser servido no almoço ou jantar, sendo acompanhado de vinho ou outra bebida de sua preferência.

O Diário do Nordeste organizou uma lista com sete receitas preparadas de risoto. Dentre os recheios posíveis, estão: peixe, camarão, morango, camarão e rúcula, abóbora, camarão e cogumelo, e gorgonzola e manga.

Confira receitas com risoto

1. Risoto de camarão

A receita é um clássico. Saiba como fazer o prato.

Legenda: Ao finalizar o prato, salpique salsinha e sirva Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

170g de camarões médios limpos

140g de arroz branco cozido ao ponto

½ cebola picada

1 colher (sopa) de margarina

100ml de vinho branco do tipo seco

Sal e tempero a gosto

1 colher (sobremesa) de curry

2 copos (americanos) de água

Salsinha a gosto

Modo de preparo: veja como fazer a receita do risoto de camarão.

2. Risoto de abóbora

Essa é uma boa opção de receita para o público vegetariano, por não levar carne animal.

Legenda: O risoto é uma receita tradicional da culinária italiana Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

2 tabletes de caldo de legumes

3 xícaras (chá) de água

3 colheres (sopa) de manteiga

1 xícara (chá) de abóbora em cubinhos

1 xícara (chá) de arroz lavado e escorrido

3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo: veja como fazer a receita do risoto de abóbora.

3. Risoto de morango

A base do fruto e do arroz arbóreo, o risoto de morango é uma opção vegetariana de prato principal.

Legenda: A fruta deve ser adicionada após o cozimento do arroz, durante o processo de refogamento Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

140g de arroz arbóreo

100g de queijo parmesão ralado

15ml de creme de leite fresco

Sal a gosto

5 morangos

1/2 colher de alho picado

1/2 cebola picada

Modo de preparo: veja como fazer a receita do risoto de morango.

4. Risoto de peixe

O preparo dessa receita italiana com peixe é uma variação da de camarão, sendo uma opção deliciosa para servir no almoço.

Legenda: Receita é base de peixe e arroz Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

4 xícaras (chá) de água

2 xícaras (chá) de arroz cru e lavada

1 colher (chá) de sal com alho

2 xícaras (chá) de peixe cozido e desfiado

2 colheres (chá) de mostarda

1 colher (sopa) de salsa picada

1 colher (sopa) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo: veja como fazer a receita do risoto de peixe.

5. Risoto de camarão e cogumelo

Essa é uma versão baseada nos sabores da cozinha japonesa da receita de origem italiana.

Legenda: Receita leva molho de soja Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

200g de camarão médio

80g de cogumelo shitake

80g de pimentão em cubos

80g de cenoura em cubos

2 dentes de alho picados

200g de arroz

Sal, pimenta-do-reino e tempero Ajinomoto a gosto

2 colheres de molho de soja

50g de queijo parmesão para polvilhar

Modo de preparo: veja como fazer a receita do risoto de camarão e cogumelo.

6. Risoto de camarão e rúcula

Com o molho a base da hortaliça e de iogurte, essa receita com camarão e rúcula é uma opção saborosa de prato principal.

Legenda: Coloque o risoto em uma travessa, decore com os camarões e sirva a seguir Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

300g de camarões grandes e limpos

1/2 colher (chá) de sal

3 colheres (sopa) de manteiga

2 tabletes de caldo de camarão

1 cebola média

1 xícara (chá) de vinho branco seco

1 pote de iogurte

1/2 xícara (chá) de rúcula

Modo de preparo: veja como fazer a receita do risoto de camarão e rúcula.

7. Risoto de gorgonzola e manga

Nesta receita com gorgonzola e manga, aprenda a casar o sabor marcante do queijo com o da fruta.

Legenda: No fim, regue o prato com um fio de azeite de especiarias Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

500g de arroz arbóreo

50g de manteiga

20ml de azeite de oliva

1/2 cebola picada

1/2 alho-poró picado

2 xícaras de champagne/vinho branco seco

1 e 1/2 de caldo de galinha

200g de gorgonzola

2 mangas cortadas em cubos

200ml de azeite de oliva - azeite especiaria

1 colher (chá) de cúrcuma - azeite de especiaria

1 colher (chá) de cravo - azeite de especiaria

1 colher (chá) de canela - azeite de especiaria

1 colher (chá) de erva doce - azeite de especiaria

1 colher (chá) de semente de coentro - azeite de especiaria

1 colher (chá) de cardamomo - azeite de especiaria

1 colher (chá) de anis estrelado - azeite de especiaria

Modo de preparo: veja como fazer a receita do risoto de gorgonzola e manga.