Zé Vaqueiro, Angelina Jolie e mais: conheça famosos que não convidaram os pais para o casamento

O casamento do cantor Zé Vaqueiro repercutiu após diversos sites noticiarem a ausência da mãe do pernambucano na cerimônia realizada em Fortaleza (CE), no fim do mês de outubro. A situação é semelhante a vivenciada por outros famosos como Angeline Jolie, Tom Cruise, MC Don Juan, entre outros.

Veja outros matrimônios com pais ausentes

Angelina Jolie

Legenda: Casal interpretou filmes juntos na carreira Foto: Divulgação

A atriz americana não convidou o pai, o também ator Jon Voight, para seu casamento com Brad Pitt, no ano de 2014. Ao TMZ, o genitor da americana afirmou que não se importou em não ter sido convidado, já que não poderia ir à cerimônia por ter sido indicado ao prêmio de melhor ator no Emmy por seu papel na série "Ray Donovan".

Já o ator Brad Pitt levou a família inteira para a celebração de casamento. O casal de atores terminou o relacionamento em 2016.

MC Don Ruan

Legenda: Casal divulgou imagens do casamento em redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

O casal MC Don Juan e Allana realizou casório em setembro, em Cancún, no México. O casamento reuniu apenas alguns amigos dos noivos, sem familiares do cantor. Nas redes sociais, a mãe, o padrasto e o irmão do MC confirmaram que não foram convidados para o casamento.



A noiva chegou a se pronunciar declarando estar sendo chamada de "interesseira". "Ela não respeita as decisões do filho. Ela não precisava gostar de mim não, só respeitar o meu espaço. Não precisa falar comigo nem ser minha amiga, só respeitar. [Os familiares] moram numa mansão, têm um carrão, ganham uma mesada de R$ 8 mil, tá ruim?", disse a DJ.

Bella Cruise: herdeira de Tom Cruise e Nicole Kidman

Legenda: Bella Cruise, filha de Nicole Kidman e tom Cruise Foto: Reprodução/Instagram



Dona de uma empresa de capas para celulares e bolsas, Bela Cruise — filha de Tom Cruise e Nicole Kidman — se casou no ano de 2015 com o consultor de TI Max Parker. A jovem, atualmente com 28 anos, fez uma cerimônia em sigilo, sem a presença dos pais. A situação levantou especulações sobre o relacionamento dela com os genitores.

Ao site britânico Daily Mail em 2016, ela falou sobre a relação com os pais e se falava com eles: "Claro [que conversamos], eles são meus pais. Qualquer um que disser o contrário está falando m*****".

Frances Cobain: filha do cantor Kurt Cobain

Legenda: Casamento de Frances Cobain durou até 2017 Foto: Reprodução/Instagram

A artista visual e modelo Frances Bean Cobain, filha de Courtney Love e Kurt Cobain, se casou com o namorado Isaiah Silva no ano de 2015, em uma cerimônia íntima, apenas com a presença de amigos. Na época, a imprensa informou que mãe não foi chamada para o casamento. A união durou até 2017.