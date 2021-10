Zé Vaqueiro se pronuncia sobre conflito pessoal no Instagram

O cantor Zé Vaqueiro se pronunciou, na tarde desta quarta-feira (27), sobre os comentários nas redes sociais e matérias veiculadas sobre a ausência da mãe dele em casamento com Ingra Soares. O pernambucano usou a rede social para falar sobre a relação da fama com a exposição da vida pessoal na internet.

"Ser uma pessoa pública não me obriga a expor minhas feridas, espero que as pessoas compreendam e respeitem. É muito fácil julgar o que não viveu", escreveu o pernambucano no Instagram.

Legenda: Postagem de Zé Vaqueiro em rede social Foto: Reprodução/Instagram

Durante casamento do cantor em Fortaleza, um convidado fez transmissão e um perfil com o nome da mãe do pernambucano disse: “Que Deus abençoe, meu filho. Se tivesse me convidado, eu tinha ido”.

De imediato, diversos veículos noticiaram a informação da ausência da mãe de Zé Vaqueiro no casório. Apenas três dias depois do casamento, ele resolveu comentar as mensagens e as matérias na internet.

Ingra Soares diz: 'eu aguentei muita coisa calada'

A esposa de Zé Vaqueiro chamou atenção dos seguidores no Instagram, na noite de terça-feira (26). Sem revelar nomes ou citar situações de conflito, ela postou texto sobre fazer silêncio quanto a um determinado assunto.

"Eu aguentei muita coisa calada até hoje. Breve, eu irei falar tudo que está engasgado", escreveu Ingra Soares nos stories do Instagram. A postagem foi feita por volta de 21h. Horas depois, Ingra Soares apagou a publicação sem informar mais detalhes.

Legenda: Casamento de Zé Vaqueiro e Ingra Soares aconteceu em Fortaleza Foto: Divulgação

Na madrugada, ela publicou também um vídeo feito do casamento. Em texto, ela falou sobre as dificuldades que enfrentou ao lado de Zé Vaqueiro nos primeiros anos do relacionamento. "Eu sempre sonhei em casar, ter filhos e construir a minha família. Sempre foi o meu sonho! Mas na vida passamos por muitas coisas que fogem totalmente dos nossos planos. Tive que viver muita coisa, dificuldades e aprendizados que são válidos até hoje, para ser o que sou hoje".

Casamento em Fortaleza

Zé Vaqueiro e Ingra Soares casaram na segunda-feira (25). O cantor foi levado ao altar pela avó. A reportagem entrou em contato com assessoria do cantor para saber sobre a repercussão da ausência da mãe de Zé Vaqueiro na cerimônia religiosa. A equipe do forrozeiro informou que ele não irá falar sobre o assunto.

Amigos do casal, como os forrozeiros Xand Avião e Zé Cantor, além de familiares dos noivos, estiveram presentes no casamento. MC Dom Juan e até Mari Fernandez cantaram na cerimônia do casal.

No dia da festa, Ingra Soares postou nos stories apenas fotos das empresas e marcas envolvidas na realização do casamento.