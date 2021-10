Zé Vaqueiro realiza primeiro show pós-casamento em Caicó; casal faz sigilo sobre lua de mel

A cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte, receberá a primeira apresentação de Zé Vaqueiro após a polêmica em torno do casamento do pernambucano. A apresentação acontece na "Festa do Rosário". Mesmo com a repercussão da relação do forrozeiro com a mãe, ele passa dias isolado com a esposa Ingra Soares, em lua de mel.

Diferente da maioria dos casais famosos que são recém-casados, Zé Vaqueiro e Ingra Soares não estão postando cenas da lua de mel nas redes sociais. A assessoria do cantor também não revelou o local escolhido pelo forrozeiro para passar a noite de núpcias.

Show no Rio Grande do Norte

Para participar do evento em Caicó, o público é obrigado — por meio do Decreto Estadual Nº 30.940 do Rio Grande do Norte — a apresentar esquema vacinal e documento oficial com foto.

O chamado "passaporte da vacina" vale para quem tomou as duas doses ou dose única, e para quem tomou a primeira dose do imunizante e não estiver com a segunda atrasada.

Além de Zé Vaqueiro, os cantores Xand Avião e Felipe Amorim participam do evento.