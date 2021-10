Zé Vaqueiro lança clipe "Metade de Um Abraço" com participação da esposa; assista

O cantor Zé Vaqueiro é natural de Ouricuri, em Pernambuco. Vivendo no Ceará, desde o início da parceria empresarial com Xand Avião, ele se mudou com a mulher e filho e vive entre os cearenses. Nesta sexta-feira (1º), o clipe "Metade de Um Abraço" foi lançado com cenas dele e da companheira juntos.

A letra "Metade de um Abraço" é assinada pelo compositor Anderson Rocha. Gravado no município de Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza, o clipe conta com narrativa intimista onde ele contracena com Ingra Soares em cenas românticas.

Assista:

"Gravar esse clipe foi muito especial pra mim, por ter a presença da Ingra, uma pessoa tão importante na minha vida e na minha carreira. Essa música foi pensada nos mínimos detalhes e tem tudo para invadir o Brasil”, declarou Zé Vaqueiro.

O casal aparece em cenas de amor no sofá, em um jantar romântico e dormindo juntinhos.

A música é o primeiro lançamento de um novo EP de Zé Vaqueiro. Dono de números expressivos nas plataformas digitais, o forrozeiro se consolida como um dos principais nomes da música nacional. O forrozeiro está nos principais rankings de artistas, como no Top 10 do YouTube e Spotify e no Top 7 da Deezer.

ESCUTE PODCAST COM JOÃO LIMA NETO: