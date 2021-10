Zé Vaqueiro e Ingra Soares se casam com festa no Ceará

O cantor Zé Vaqueiro selou matrimônio com Ingra Soares em cerimônia realizada em Fortaleza, na noite desta segunda-feira (25). Logo no início do casamento, o pernambucano não aguentou e chorou de emoção no altar.

Ao som de "Pra Sonhar", o cantor entrou no local da cerimônia. Já Ingra Soares caminhou até o noivo ao som de "Shallow Now". O pernambucano precisou ser amparado com lenço para enxugar as lágrimas na entrada da noiva.

"Muito obrigado por tudo o que você fez", declarou Zé Vaqueiro durante discurso no casório.

Amigos como os forrozeiros Xand Avião e Zé Cantor, além de familiares do casal, estiveram presentes no casamento.

Zé Vaqueiro e Ingra Soares já são pais do pequeno Daniel.