Zé Vaqueiro é um dos nomes do Nordeste que estourou em 2020 e conquistou o top 10 das principais playlists de aplicativos de streaming de música. Clipes do cantor como "Letícia" e "Volta Comigo BB" ganharam destaque na TV e na internet. O É Hit — canal de música do Diário do Nordeste — fez um quiz para que fãs e novos admiradores possam testar conhecimentos e saber mais sobre a vida e obra do nordestino.

JOGUE O QUIZ:

inter@

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit