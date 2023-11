Yudi Tamashiro confessa que já foi viciado em casas de swing

O apresentador Yudi Tamashiro revelou em entrevista ao “Podcast das Estrelas” que antes de se tornar evangélico, foi viciado em casas de swing.

“Quem é dos bastidores sabe das loucuras que eu fazia e tal, tal coisa. E hoje sou evangélico. Eu fazia [bastantes loucuras]. Eu fiquei um tempo viciado em casas de swing, e as pessoas acham que não viciam. Eu chegava nas casas de swing em São Paulo e o apresentador anunciava: 'com vocês o Yudi Tamashiro, o Yudi do PlayStation chegou na casa de swing”, contou ele.

Além de frequentar esses espaços para orgias sexuais, Yudi contou que costumava fazer muitas festas e que tinha o hábito de beber muito. “Com 21 anos fui parar no hospital, meu fígado já estava zoado”.

Atualmente, o apresentador se converteu à religião evangélica, deixou de lado o estilo “vida louca” e é casado desde 2022 com a cantora Mila.