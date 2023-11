João Hadad desabafa sobre processo de luto e saudades de Luana Andrade

Ainda extremamente abalado e em choque pela morte repentina da namorada, João Hadad usou o seu Instagram, nessa quarta-feira (15), para desabafar sobre como tem sido, para ele, lidar com o processo de luto. A modelo e influencer Luana Andrade morreu no último dia 7, vítima de algumas complicações decorrentes de uma lipoaspiração no abdômen e no joelho.

Durante mensagem no story, o influenciador digital revelou que já voltou para a casa onde morava com a amada e afirmou que tem pedido forças para ela.

“Tá ficando tudo bem, só pra tranquilizar vocês aí. Muita gente mandando mensagem, desde já obrigado por tudo. Já tô aqui na nossa casa, no Espírito Santo. Vou ficar um pouquinho mais tranquilo, mais recluso. Tô conversando bastante com ela, pedindo forças, pra ela poder me guiar aqui”, detalhou.

Em seguida, ele prometeu que já, nesta quinta-feira (16), deve aparecer de novo para os seguidores. "Tamo junto, fiquem tranquilos que está ficando tudo bem por aqui", acrescentou.

O vídeo compartilhado trouxe, ainda, os dizeres: "Linda, eu te amo muito. Sei que você quer me ver bem e eu te prometo que eu vou ficar, tá? Daquele jeitinho acelerado, agoniado e com o sorriso no rosto como você amava".

Legenda: Influenciador compartilhou mensagem para a namorada em story Foto: Reprodução/Instagram

Antes do story, João havia compartilhado um post de despedida para Luana no dia da morte dela, em 7 de novembro. "Estou dilacerado e vivendo o meu maior pesadelo. Uma parte de mim foi embora. É com imenso pesar e muita dor no coração que eu me despeço da minha Luana, da minha princesa, da minha linda... Foram dois anos ao seu lado e eu não tenho palavras para expressar o quanto eu fui feliz... Construímos uma história linda e vivemos nossos sonhos intensamente. Além de namorada, você é e sempre será uma parceira para além da vida, meu amor", declarou-se na ocasião.