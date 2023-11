Vencedora do BBB 4, Cida, fala sobre como vive após perder parte do dinheiro

A primeira mulher a vencer o BBB, Cida Santos, falou sobre ter perdido parte do prêmio e como se mantém quase 20 anos depois. "Tive vários problemas com o dinheiro que ganhei", disse ela em entrevista ao jornal O Globo.

A ex-babá, que recebeu R$ 500 mil quando ganhou o BBB4, tem hoje 40 anos. Ela acumula 23 mil seguidores no Instagram. "Na minha época a gente não tinha esse negócio de internet. Tenho poucos seguidores, mas são fiéis, falam comigo todos os dias. Às vezes me param na rua também, mas dizem que estou muito diferente. De cara não reconhecem", contou.

Problemas financeiros

Cida enfrentou dificuldades financeiras há cerca de dez anos. Ela perdeu parte do dinheiro que conquistou no reality e uma casa que comprou com o prêmio, cujas dívidas não conseguiu quitar.

"Perdi minha casa na época. Mas consegui comprar uma outra casa e alguns terrenos. Dinheiro para me manter eu tenho. Mas valor alto, não. Pretendo construir algo para alugar, estamos investindo nisso para ter uma garantia para frente", revelou na entrevista.

Atualmente vivendo com o marido e dois filhos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, ela trabalha com a internet, fazendo algumas parcerias pagas. O esposo trabalha como entregador.

Tudo diferente

Perguntada sobre o que faria se pudesse voltar no tempo, Cida diz que seria totalmente diferente: "Dei brecha para muitas pessoas entrarem na minha vida, coisa que eu não faria hoje em dia".

"Tomo muito cuidado com isso hoje, com pessoas que se aproveitam do momento que você está vivendo. Os que se dizem amigos, mas não são. Estão aí só para te sugar. Depois que você não tem mais nada a oferecer, eles não querem saber mais. Cortaria isso. E o valor do prêmio eu investiria mais em imóveis. Na época meu pensamento era esse, mas a gente acaba sendo levada pelas pessoas", avaliou.

No entanto, a vencedora da quarta edição do programa disse que não se arrepende de nada. "Continuo sendo uma vencedora. Ando de cabeça erguida e com sorriso no rosto. Não vou desistir, vou continuar lutando, independentemente do que aconteceu. Tenho orgulho de ter participado. Ter essa oportunidade valeu muito a pena. Sou o que eu sou hoje graças ao 'BBB', finalizou.