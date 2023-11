Gil do Vigor reitera planos e revela data para se candidatar a presidente do Brasil

O economista e ex-BBB Gil do Vigor falou sobre novamente sobre seu desejo de se candidatar a presidente do Brasil. Atualmente ele cursa um PhD e mora nos Estados Unidos, mas pretende retornar para casa após terminar o curso para começar seus planos para o Palácio do Planalto.

A revelação foi em resposta a uma pergunta no Instagram, onde um fã questionou se ele seria candidato já no próximo pleito. "Aguardarei a minha formação como PhD. Talvez na eleição seguinte, se Deus quiser", comentou Gil.

Legenda: Fã questionou Gil em seu Instagram sobre os planos Foto: Reprodução/Instagram

No último mês de julho, ele compartilhou pela primeira vez o desejo em entrevista ao podcast Podpah. Na ocasião, ainda disse pretender subir a rampa do Palácio do Planalto, em Brasília, de terno rosa.

"Acredito no seguinte: sou a cara do nosso País e tenho uma missão aqui nessa Terra. Sei que não sou o mais inteligente, mas sou muito esforçado. Isso eu sei. Sei que não sou o mais eloquente, mas sei que as pessoas conseguem me entender. Então, acredito que vim de onde a maioria do nosso povo está”, iniciou ele, que faz PhD em economia na Universidade de Davis, nos Estados Unidos.

Ele continuou: "[...] sei que o nosso líder dita o tom do nosso País e acredito que após a finalização do meu PhD vou ter um preparo acadêmico para poder ajudar de maneira mais efetiva o nosso País. Quero ver como seria. Acho que nosso País precisa de um líder que traga diversidade, representatividade".