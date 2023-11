Ex-BBB Vyni desabafa sobre calor, arrastão e adiamento do show de Taylor Swift: ‘Todo mundo triste'

Fã, do estilo tiete, de Taylor Swift, o ex-BBB Vyni usou os stories do Instagram, nesse sábado (18), para desabafar sobre a decepção com o adiamento do show, que iria ocorrer naquele dia, para segunda-feira (20).

Veja também

Ele também compartilhou o quão quente estava no Engenhão e criticou a falta de estrutura da organização do evento.

"Foi adiado para segunda-feira. Está todo muito bem triste. Tem muita gente que não vai conseguir vir porque mora em outro lugar, trabalham... Mas vocês também não têm noção do calor absurdo no estádio. Molhado de suor. Só não tem tanto na testa porque o botox impede", começou o famoso, que voou de São Paulo para o Rio especialmente para ver a cantora pop.

Legenda: Vyni mostrou a caótica situação por meio dos stories no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Ele também reclamou do preço da água vendida no estádio e voltou para o local onde estava hospedado de transporte público.

"Dez reais um copinho de água! Comprei uma garrafa na Central do Brasil por R$2 e aqui o copinho é R$10. É muito triste que a gente viva em um país com a cultura que as coisas mudam só quando acontece o pior. Infelizmente uma pessoa teve que perder a vida para que as coisas começassem a mudar", lamentou, fazendo referência à morte da fã Ana Clara Benevides, na sexta-feira (17).

Perrengues

No meio da multidão que saía do local, o ex-BBB filmou os perrengues de enfrentar uma estação de trem lotada e até mostrou as pessoas fugindo de um arrastão.

"Muita gente apertada, passando mal, inclusive eu, chorando... As pessoas correndo por causa do arrastão... E um temporal com muitos raios", descreveu a saída.

Legenda: Mais tarde, naquele mesmo dia, o ex-BBB detalhou com mais calma o que passou Foto: Reprodução/Instagram

Mais tarde, Vyni contou também que teve uma queda de pressão no estádio por conta do calor. "Não era só calor de ficar suado, mas de machucar... Parecia que estava colocando a mão em cima de panela quente. Na hora que eu entrei no estádio, minha pressão caiu na hora. Já estava me sentindo mal. Era como se o corpo estivesse em câmera lenta. Eu pensei, se eu gritar aqui na hora que ela entrar, vou desmaiar. Pedi para minha mãe não falar comigo porque não estava conseguindo respondê-la”.