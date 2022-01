Veja que horas começa o BBB 22 hoje, quarta-feira (19)

O programa Big Brother Brasil (BBB) 22 vai ao ar nesta quarta-feira (19), às 22h40 (horário de Brasília), na TV Globo. O reality show começa logo após a exibição da novela "Um Lugar ao Sol".

Após o programa, entra em cena o "Cinema Especial", com o filme "Nasce Uma Estrela", estrelado por Lady Gaga e Bradley Cooper.

Que horas começa o BBB 22?

O programa começa às 22h40, pelo horário de Brasília, nesta quarta-feira (19).

Como assistir ao BBB 22?

A transmissão do reality acontece na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay. O serviço de streaming oferece câmeras com transmissão 24h.

Por meio do pay-per-view, os telespectadores também podem assistir à programação nas TVs por assinatura.

Primeira prova da imunidade

As participantes Bárbara e Laís venceram a primeira prova de resistência do Big Brother Brasil (BBB) 22. A dinâmica começou na noite de terça-feira (18) e seguiu até a manhã desta quarta-feira (19), durando mais de 11 horas. As sisters ganharam imunidade e R$ 10 mil em compras.