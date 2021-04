Veja lista dos artistas que morreram de Covid-19 no Brasil

A Covid-19 chegou ao Brasil em março de 2020 e já deixou mais de 370 mil famílias em luto. Conforme o Ministério da Saúde, 374.682 brasileiros morreram pela doença até esta segunda-feira (20).

Entre as vítimas, estão inúmeros artistas, que também deixam saudade em fãs e admiridadores. Os números de milhares de mortes registrados diariamente podem ser personificados mais facilmente quando as vítimas são conhecidas por muitos.

Em meio às medidas de prevenção da doença, grande parte das atividades artísticas está paralisada ou precisou se adaptar. Para alguns, a tragédia sanitária também tirou a chance de retornar aos palcos.

Confira artistas brasileiros que faleceram em decorrência da Covid-19:

Dedim Gouveia, 61 anos

Legenda: O artista estava internado em hospital de Messejana Foto: Reprodução/SVM

O forrozeiro cearense Dedim Gouveia, de 61 anos, morreu por complicações da Covid-19 nesta segunda-feira (19). Ele estava internado no Hospital de Messejana, em Fortaleza, desde o dia 11 de abril.

Gouveia tinha mais de 40 anos de carreira. Ele começou na cena muito cedo e fez história ficando conhecido como o "Rei do Xote". O forrozeiro deixou famoso o bordão "Taca o pau, Dedim Gouveia!".

O cantor já teve um programa na TV Diário chamado "Luau do Dedim", que também ficou famoso pelo quadro chamado "Bica do Dedim".

Ismael Ivo, 66 anos

Legenda: O artista ganhou notoriedade após atuar por mais de três décadas na Europa Foto: reprodução/Instagram

O bailarino e coreógrafo Ismael Ivo faleceu em 8 de abril, aos 66 anos, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. O artista estava internado no hospital há um mês e chegou a ser entubado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Ismael assumiu o Balé da Cidade de São Paulo em 2017. Antes disso, o bailarino ganhou fama após atuar por mais de três décadas na Europa.

Em 2010, Ismael Ivo foi condecorado com a Ordem do Mérito Cultural, outorgada pelo Ministério da Cultura (MinC) a pessoas, grupos artísticos, iniciativas ou instituições a título de reconhecimento por suas contribuições à cultura brasileira.

Alfredo Bosi, 84 anos

Legenda: Alfredo Bosi, um dos maiores críticos literários do Brasil Foto: Reprodução/Companhia das Letras

O escritor, crítico literário e professor Alfredo Bosi, morreu em 7 de abril, aos 84 anos, devido à Covid-19. Ele é autor de livros conhecidos, como "História Concisa da Literatura Brasileira", de 1970, "O Ser e o Tempo da Poesia", de 1977, "Dialética da Colonização", de 1992, e "Brás Cubas em Três Versões: Estudos Machadianos", de 2006.

Bosi se consagrou como um dos maiores críticos literários do país e foi diretor de Estudos Avançados na USP. Em 1993, venceu o Prêmio Jabuti de melhor obra de Ciências Humanas. Dez anos depois, foi celebrado pela Academia Brasileira de Letras, onde assumiu uma cadeira.

Agnaldo Timóteo, 84 anos

Legenda: Agnaldo Timóteo estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Casa São Bernardo, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro Foto: Divulgação

O cantor Agnaldo Timóteo morreu na manhã de 3 de abril, no Rio de Janeiro, vítima da Covid-19, aos 84 anos. Ele estava desde o dia 17 de março na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Casa São Bernardo e precisou ser internado.

Timóteo ganhou sucesso após gravar "Meu Grito", do cantor Roberto Carlos. Depois, vieram outros singles que ficaram conhecidos na voz de Agnaldo , que fizeram ele perdurar durante muitos anos nas paradas de sucesso.

João Acaiabe. 76 anos

Legenda: O artista atuou no Sítio do Picapau Amarelo e no remake de Chiquititas, entre outros trabalhos Foto: Prefeitura de São Paulo

O ator João Acaiabe, de 76 anos, morreu na madrugada de 1° de abril, após complicações clínicas da Covid-19. Ele interpretou o Tio Barnabé da última versão do Sítio do Picapau Amarelo. Acaiabe estava internado desde 15 de março e, após piora, acabou sendo transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde estava intubado.

O ator também era contador de histórias, diretor e locutor. Entre os personagens mais marcantes nas telinhas, estão o "Tio Barnabé", "Seu Pimpinonni" na nova versão da telenovela Uma Rosa com Amor e o Chefe Chico no remake de Chiquititas entre 2013 a 2015.

Irmão Lázaro, 54 anos

Legenda: As informações são de que o quadro de saúde do vereador havia apresentado situação delicada nos últimos dias Foto: reprodução/Redes Sociais

O cantor-gospel e vereador de Salvador Irmão Lázaro faleceu na noite de 19 de março, aos 54 anos, após semanas de internação por conta da Covid-19. Durante a internação, o estado chegou a demonstrar indícios de evolução. Entretanto, nos últimos dias, a doença teria voltado a se manifestar de forma mais severa.

Irmão Lázaro foi integrante do Olodum na década de 1990, mas saiu do grupo após entrar na igreja evangélica. Entre os sucessos da carreira artística, estão canções como 'Eu te Amo Tanto', 'Deus Vai Fazer' e 'Meu Mestre', todas lançadas em 2008.

Edson Montenegro, 63 anos

Legenda: O ator era formado em Artes Cênicas e atuou em importantes produções cinematográficas Foto: Reprodução

O ator Edson Montenegro, de 63 anos, faleceu em 21 de março, no Hospital Paulistano, na Bela Vista (SP), em decorrência da doença pandêmica. O ator ficou conhecido pela atuação como o pai do protagonista "Buscapé", em Cidade de Deus.

Formado em Artes Cênicas pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP), Edson atuou no filme Cidade de Deus e na novela Xica da Silva, entre outras produções.

Genival Lacerca, 89 anos

Legenda: Cantor travou uma dura batalha contra a Covid e morreu aos 89 anos no Recife

O cantor paraibano Genival Lacerda morreu em 7 de janeiro, aos 89 anos, após travar uma dura luta com a Covid-19. Ele estava internado desde o dia 30 de novembro de 2020, em um hospital do Recife por conta de uma pneumonia causada pela doença.

Com mais de 60 anos de carreira, Genival reúne entre os sucessos as músicas: "Severina Xique Xique", "De quem é esse jegue?" e "Radinho de Pilha". Aos 25 anos, o cantor lançou seu primeiro disco, com a interpretação de "Coco de 56", (parceria dele com João Vicente) e de "Dance o xaxado", feita por ele e Manoel Avelino.

Nicette Bruno, 87 anos

Legenda: Na última semana, uma notícia falsa sobre a morte da atriz chegou a circular na internet, o que foi desmentido por seus filhos

A atriz Nicette Bruno morreu em 20 de dezembro de 2020, por complicações da Covid-19. Ela estava internada na UTI da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, desde 29 de novembro. Nicette foi casada com o colega de profissão Paulo Goulart, com quem ela teve três filhos, os atores Beth Goulart, Bárbara Bruno e Paulo Goulart Filho.

Entre os seus trabalhos mais marcantes, estão as novelas Rosa dos Ventos (1973), Éramos Seis (1977), Selva de Pedra (1986), Bebê a Bordo (1988), Rainha da Sucata (1990), Mulheres de Areia (1993), A Próxima Vítima (1995), Sítio do Picapau Amarelo, Alma Gêmea (2005), Sete Pecados (2007), A Vida da Gente (2011).

Christina Rodrigues, 47 anos

Legenda: Rodrigues era conhecida por atuar em quadros de humor no Zorra Total, extinto programa da Globo, e também fez participações em diversas novelas, entre elas, "Malhação Sonhos" (2014-2015) e "Beleza Pura" (2008)

A atriz Christina Rodrigues morreu em 17 de dezembro de 2020, em decorrência de complicações do novo coronavírus. A atriz aguardava uma vaga para ser transferida a um leito de CTI (Centro de Terapia Intensiva), internada na enfermaria da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Tijuca com sintomas graves.

Rodrigues era conhecida por atuar em quadros de humor no Zorra Total, extinto programa da Globo, e também fez participações em diversas novelas, entre elas, "Malhação Sonhos" (2014-2015) e "Beleza Pura" (2008).

Paulinho do Roupa Nova, 68 anos

Legenda: Paulo César Santos do Roupa Nova Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Paulo César Santos, o Paulinho da banda Roupa Nova, morreu em 14 de dezembro, aos 68 anos. Ele estava internado em um hospital na zona sul do Rio, diagnosticado com Covid-19. Paulinho estava desde outubro se recuperando de um transplante de medula óssea no Complexo Hospitalar de Niterói (CHN).

Uma das vozes mais potentes do Roupa Nova, ele tinha como sucessos obrigatórios de serem cantados nos shows canções como Canção de Verão, Clarear, Sensual, Volta pra mim, Whisky a Go-Go Linda Demais, Meu Universo É Você, De volta pro futuro, Asas do Prazer, Os Corações não São iguais, Maria Maria e Felicidade, dentre várias outras.

Aldir Blanc, 73 anos

Legenda: Um dos mais importantes letristas da música brasileira resistiu por 24 dias

O compositor Aldir Blanc morreu na madrugada de 4 de maio de 2020, aos 73 anos. Ele passou 24 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro.

Em mais de cinco décadas de atividade, Blanc construiu uma obra marcada pela capacidade de fundir os contrários: humor e fossa, devaneio e realidade, lirismo e grossura, a aldeia e o mundo. Para ele, a vida não comporta reciclagem de lixo. Tudo se mistura. Dava o mesmo valor à palavra mais bonita e ao palavrão mais chulo. Assim criou mais de 500 letras.

Entre as composições mais famosas, estão "O Mestre-sala dos Mares", "Dois pra Lá, Dois pra Cá", "De Frente pro Crime", "Kid Cavaquinho", "Incompatibilidade de Gênios", "O Ronco da Cuíca", "Transversal do Tempo", "Corsário", "Bijuterias" e "Nação".

Gésio Amadeu, 73 anos

Legenda: Ator Gésio Amadeu Foto: Reprodução/Instagram

O ator Gésio Amadeu, faleceu em 5 de agosto de 2020, por falência múltipla dos órgãos, aos 73 anos. Ele estava internado desde o final de junho após ser diagnosticado com a Covid-19. O ator ficou conhecido pelo público infantil depois de sua participação na novela Chiquititas, quando interpretou o Tio Chico.

Gésio também participou de várias produções na Rede Globo, como as mais recentes Velho Chico, Flor do Caribe e Força Tarefa.

Antonio Bivar, 81 anos

Legenda: O escritor tinha 81 anos e estava internado por conta da Covid-19 Foto: Foto: reprodução/TV Globo

O escritor e dramaturgo Antonio Bivar morreu, aos 81 anos, em julho de 2020, por complicações da Covid-19. Ele estava internado no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo. Bivar foi figura importante da contracultura brasileira durante a ditadura militar, época em que exilaram-se na Inglaterra nomes como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Jorge Mautner e Leilah Assumpção.

Autor de livros como "O que é Punk", "Verdes Vales do Fim do Mundo", "Longe Daqui" e da autobiografia "Perseverança" (Ed. Humana Letra).

Eduardo Galvão, 58 anos

Legenda: Eduardo Galvão era conhecido por suas inúmeras participações na televisão, principalmente na TV Globo Foto: Instagram/Reprodução

O ator Eduardo Galvão, de 58 anos, faleceu por conta da Covid-19 em 8 de dezembro de 2020. Ele estava intubado na UTI de um hospital do Rio de Janeiro.

O ator estreou na televisão como o Régis de "O Salvador da Pátria" (1989). Na Globo, também participou de novelas como "A Viagem (1994), "Porto dos Milagres" (2001), "O Beijo do Vampiro" (2002) e "Paraíso Tropical" (2007).

A sua última participação foi em "Bom Sucesso", de 2019. Eduardo também fez sucesso em seriados como "Caça Talentos" (1996), ao lado de Angélica e Ana Furtado. Angélica inclusive lamentou o falecimento do amigo.

Fabiana Anastácio, 45 anos

Legenda: Na noite de quarta (3), a família havia informado que Fabiana estava na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital Foto: Reprodução/Instagram

A cantora gospel Fabiana Anastácio, de 45 anos, morreu em 4 de junho de 2020, após ter sido diagnosticada com o coronavírus. Ela estava internada na UTI de um hospital de São Paulo.

Cantora e pastora, Fabiana Anastácio é de Santo André, na região metropolitana de São Paulo, e tem três filhos. O marido dela, o pastor Ruben Nascimento, chegou a ser diagnosticado com a Covid-19, mas já se recuperou. Ela tem entre suas músicas mais conhecidas "Adorarei", "Sou Eu" e "É Tudo Dele".

Evaldo Gouveia, 91 anos

Legenda: Músico Evaldo Gouveia morreu nesta sexta-feira (29). Foto: Foto: Kid Júnior

O cantor cearense Evaldo Gouveia morreu em maio de 2020, por complicações da Covid-19, aos 91 anos. Ele estava internado em um hospital particular de Fortaleza. O músico compositor, cantor e violonista tem 1.200 composições e cerca de 700 músicas gravadas.

O estouro de seu repertório, na frequência radiofônica, foi impulsionado pela voz de cantores como Altemar Dutra, Nelson Gonçalves, Alaíde Costa e Maysa Monjardim. Evaldo compôs sucessos como “Tango para Teresa”, “Brigas”, “Bloco da Solidão”, “O Trovador”, “Que queres tu de mim”, “Alguém me disse” e “O Conde”.

MC Dumel, 28 anos

Legenda: O funkeiro MC Dumel tinha 28 anos e não apresentava nenhuma doença preexistente Foto: Reprodução Instagram

O funkeiro MC Dumel, morreu na noite de 16 de abril de 2020, aos 28 anos, vítima da Covid-19. O carioca ficou internado na UTI do Hospital Couto Maia, em Salvador, desde a última sexta (10), e precisou ser sedado, segundo informou a T-Music Brasil Produções.

Matheus, 57 anos

Legenda: Cantor faleceu aos 57 anos Foto: Divulgação

O cantor Matheus, da dupla Lucas e Matheus, faleceu em 22 de dezembro de 2020, em Presidente Prudente, em decorrência da Covid-19. Batizado como Edilson da Silva Rodrigues, o cantor tinha 57 anos. Ele estava internado e precisou ser intubado.

A dupla Lucas e Matheus tinha mais de 25 anos de carreira e uma longa trajetória na Europa. O maior sucesso da dupla de irmãos foi a música "Paciência", gravada na década de 1990.

Izael Caldeira, 79 anos

Legenda: Músico morreu em decorrência de complicações da Covid Foto: Leandro Almeida/Reprodução Facebook

O músico Izael Caldeira, ex-integrante do grupo Demônios da Garoa, faleceu na noite de 15 de fevereiro, em São Paulo, após complicações clínicas da Covid-19. O músico ingressou no Demônios da Garoa em 1999. Ele tocava timba e também cantava.

Caldeira havia completado 79 anos no último dia 27 de janeiro. Ele deixa mulher, cinco filhos, nove netos e um bisneto.

Jotinha, 52 anos

Legenda: Jotinha ficou famoso nas redes sociais com suas brincadeiras Foto: Reprodução / Instagram

O humorista e influenciador digital José Luiz Almeida da Silva, mais conhecido como Jotinha, faleceu aos 52 anos em 5 de novembro de 2020, em decorrência de complicações da Covid-19.

Com mais de um milhão de seguidores no Instagram, o humorista fazia sucesso nas redes sociais e era conhecido como o Rei do Whatsapp.

Ciro Pessoa, 62 anos

Legenda: A ideia do Titãs surgiu com Ciro Pessoa, ainda na década de 1980 Foto: Foto: Reprodução/Facebook

O músico Ciro Pessoa, um dos fundadores da banda Titãs, faleceu na madrugada de 5 de maio de 2020, aos 62 anos. O artista estava em meio ao tratamento contra o câncer, realizando diversas visitas ao hospital, quando acabou sendo infectado com a Covid-19.

Além das composições com o Titãs, Ciro tem mais de 100 canções assinadas por ele, entre elas a mais recente ao lado da banda Flying Chair.

Daisy Lúcidi, 90 anos

Legenda: A última participação de Daisy nas novelas da Globo foi em "Geração Brasil", em 2014. Também atuou em "Passione" e "Paraíso Tropical"

A atriz Daisy Lúcidi faleceu na madrugada de 7 de maio de 2020, aos 90 anos de idade. Ela estava internada em estado grave por Covid-19 no Hospital São Lucas, em Copacabana, no Rio de Janeiro, desde o dia 25 de abril.

A atriz integrou o primeiro elenco da Rádio Globo e fez sua estreia na TV em 1960. Ela comandou, durante 46 anos, o programa "Alô Daisy", na Rádio Nacional, que denunciava os problemas do cotidiano da cidade. A última participação da atriz nas novelas da Globo foi em "Geração Brasil", em 2014. Daisy também atuou nas novelas "Passione" e "Paraíso Tropical".