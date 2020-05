Atriz Daisy Lúcidi está internada em estado grave com Covid-19

Daisy Lúcidi, 90, está internada em estado grave no Hospital São Lucas Copacabana, localizado na zona sul do Rio. A atriz foi diagnosticada com o novo coronavírus desde o dia 25 de abril.

Segundo o Boletim Médico divulgado nesta terça-feira (5), Lúcidi está internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) e permanece sedada e respirando com auxílio de aparelhos. O neto da atriz, Cau Mendes, fez uma declaração através das redes sociais.

"Gostaria, em nome da família, de pedir a todos os amigos e fãs da minha avó, Daisy Lucidi, que mandem boas vibrações para que ela consiga se recuperar dessa terrível Covid-19.

No momento ela se encontra em estado grave mas com situação clínica estável, respirando por aparelhos no CTI do Hospital São Lucas. Pedimos orações a todos, temos esperança", escreveu.

Daisy Lúcidi estreou na televisão na década de 1960 na minissérie "Nuvem de Fogo" (TV Rio). Em 1974, Lúcidi ingressou na Rede Globo, antagonizando a novela "Supermanoela", de Walther Negrão.

Alguns anos após o período, a artista se afastou da televisão para ser vereadora e deputada estadual no Rio de Janeiro.

Após 31 anos longe das telinhas, Lúcidi retornou no folhetim "Paraíso Tropical" como a viúva do prédio onde moram vários personagens da trama.

Em 2010, viveu Valentina em "Passione" de Silvio de Abreu e, em 2013, fez uma participação especial no seriado "Tapas & Beijos".