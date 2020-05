Ciro Pessoa, cofundador da banda Titãs, morre aos 62 anos após contrair Covid-19

O músico Ciro Pessoa, um dos fundadores da banda Titãs, faleceu na madrugada desta terça-feira (5), aos 62 anos. De acordo com a ex-mulher de Pessoa, Isabela Johansen, o artista estava em meio ao tratamento contra o câncer, realizando diversas visitas ao hospital, quando acabou sendo infectado com a Covid-19.

Branco Mello e Sérgio Brito, que ainda fazem parte da formação do grupo, no qual Tony Bellotto ainda está incluso, também confirmaram a informação de que o músico não resistiu à doença. "Siga em paz, querido Ciro. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz …", escreveu Branco, também citando o trecho da canção "Sonífera lha", lançada em 1984.

Segundo Isabela, o corpo de Ciro Pessoa será cremado. "Assim que essa fase chegar ao fim faremos um grande show em sua homenagem, pois é isso o que ele queria", confirmou ao G1.

Além das composições com o Titãs, Ciro tem mais de 100 canções assinadas por ele, entre elas a mais recente ao lado da banda Flying Chair. Confira algumas das homenagens deixadas por amigos e admiradores do músico: