Cantor Matheus, dupla de Lucas, morre por complicações da Covid-19

Mais um nome da música morre pela Covid-19. Faleceu nesta terça-feira (22), em Presidente Prudente, o cantor Matheus, da dupla Lucas e Matheus. Ao G1, a família confirmou o óbito do músico por conta de complicações da Covid-19.

Edilson da Silva Rodrigues, de 57 anos, veio de Portugal para Presidente Prudente e ao chegar, começou a apresentar sintomas do novo coronavírus. Ele estava internado em um hospital da cidade e teve que ser intubado no dia 16 de dezembro. Mesmo com os cuidados, ele não resistiu.

A dupla Lucas e Matheus tinha mais de 25 anos de carreira e uma longa trajetória na Europa. O maior sucesso da dupla de irmãos foi a música "Paciência", gravada na década de 1990.

