Tom Cavalcante lamenta morte do humorista Pirú: 'juntos, demos boas risadas'

Tom Cavalcante, de 61 anos, homenageou o humorista Valdir Henrique da Silva, conhecido pelo apelido Pirú, morto nessa sexta-feira (27).

No Instagram, Tom compartilhou um vídeo com trecho de um quadro do qual o Pirú participou, no programa Show do Tom, em 2007. “Descanse em paz, Valdir. Obrigado por sua alegria, por sua amizade. Juntos, demos boas risadas com as nossas presepadas”, publicou.

Legenda: Pirú em participação no quadro 'O Infeliz' no Show do Tom Foto: Reprodução/YouTube

Pirú ficou conhecido por participar de programas como Forrobodó (TV Diário) e Show do Tom (RecordTV).

Foto: Reprodução / Instagram

Causa da morte

Pirú foi encontrado morto na região da Praia da Caponga, em Cascavel, no Litoral Leste do Estado, nessa sexta-feira (27). Ele foi alvo de disparos. Algumas cápsulas foram encontradas no local do crime. As causas da morte seguem sendo investigadas.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o apresentador Tony Nunes — com que o humorista trabalhava atualmente — comentou a relação de amizade com Pirú. "Ele era uma pessoa muito calma e tranquila. Estamos assustados com o que houve. Pirú era quase uma criança".

No programa Forrobodó, transmitido pela TV Diário, o humorista atuou como parte do elenco por mais de 10 anos.