'Titanic' é relançado nos cinemas após 25 anos; saiba onde assistir em Fortaleza

O sucesso de bilheteria "Titanic" volta às telonas, nesta quinta-feira (9), nos cinemas de todo o Brasil. O relançamento é uma comemoração aos 25 anos de lançamento da obra, que conquistou 11 estatuetas do Oscar, incluindo de Melhor Filme e de Melhor Direção, para James Cameron.

Os fãs do clássico ou os novatos que a não o conhecem podem conferir na reestreia o longa remasterizado, ou seja, com melhora da qualidade do som e da imagem, e com opções de exibição em 4K e em 3D ou 4D.

No longa, o espectador acompanha a história de amor entre o aventureiro Jack Dawson e jovem rica Rose DeWitt Bukater. Interpretado respectivamente por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, o casal vive aventuras a bordo do transatlântico Titanic, que afunda após bater contra um iceberg.

O drama é parcialmente baseado em uma história real: o naufrágio do navio de passageiros britânico RMS Titanic, que colidiu contra um bloco de gelo e afundou durante a viagem inauguram, em 15 de abril de 1912. Na época, a embarcação foi projetada para ser a mais luxuosa e segura do período, gerando mitos de que seria supostamente "inafundável". Fora esses fatos, o restante do enredo do filme foi criado sem embasamento em pessoas que realmente existiram.

Onde assistir 'Titanic' em Fortaleza?

Em Fortaleza, "Titanic" está em cartaz em oito cinemas, com possibilidade de o público escolher entre a versão dublada e a legendada. Também é possível conferir o longa nas versões 3D e 4D.

Centerplex Messejana;

Centerplex Via Sul;

Cinépolis Jóquei Fortaleza;

Cinépolis Rio Mar;

Cinépolis RioMar Kennedy;

Kinoplex North Shopping;

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza;

UCI Parangaba.

O preço dos ingressos varia em cada local, assim como os horários. Interessados em conferir esses detalhes devem procurar as programações de cada estabelecimento, disponível virtualmente nos sites de cada um, ou fisicamente no próprio cinema.

Sinopse 'Titanic'

Jack Dawson é um jovem aventureiro que, na mesa de jogo, ganha uma passagem para a primeira viagem do transatlântico Titanic. Trata-se de um luxuoso e imponente navio, anunciado na época como inafundável, que parte para os Estados Unidos. Nele está também Rose DeWitt Bukater, a jovem noiva de Caledon Hockley.

Rose está descontente com sua vida, já que sente-se sufocada pelos costumes da elite e não ama Caledon. Entretanto, ela precisa se casar com ele para manter o bom nome da família, que está falida. Um dia, desesperada, Rose ameaça se atirar do Titanic, mas Jack consegue demovê-la da ideia. Pelo ato ele é convidado a jantar na primeira classe, onde começa a se tornar mais próximo de Rose.

Logo eles se apaixonam, despertando a fúria de Caledon. A situação fica ainda mais complicada quando o Titanic se choca com um iceberg, provocando algo que ninguém imaginava ser possível: o naufrágio do navio.

Veja o trailer de 'Titanic'

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.