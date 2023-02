Jeremy Renner ficou em cadeira de rodas após acidente, revela colega da Marvel

O ator Jeremy Renner, que foi vítima de acidente envolvendo um veículo removedor de neve no começo de janeiro, precisou usar uma cadeira de rodas. A atualização de seu estado de saúde foi dada pela atriz e colega do astro, Evangeline Lilly, que disse tê-lo visitado recentemente. As informações são da revista Monet.

Renner e Lilly interpretaram um casal no drama "Guerra ao Terror", de 2008. No Universo Cinematográfico Marvel ela dá vida à heroína Vespa e ele ao herói Gavião Arqueiro.

“Ele estava em uma cadeira de rodas”, disse Lilly durante a première de ‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’ (2023), quando perguntada pelo site Access sobre seu encontro recente com Jeremy Renner.

“Quando fizemos aquele filme [Guerra ao Terror], ele era tão novo e empolgado, lembro de ficar muito impressionada com ele. O irônico é que naquela época eu fui meio que uma ‘ponta famosa’, porque estava em ‘Lost’, e eu me perguntava, ‘quem é esse cara?’. Agora ele é uma lenda. Um cara incrivelmente corajoso e forte”.

"Um verdadeiro milagre"

A atriz disse, ainda, que a recuperação dele é um milagre. “Eu entrei na casa dele e levei um susto, porque... Tipo, ‘por que você está passeando por aí? Você deveria estar nessa cadeira? O que está acontecendo?’. Eu achei que ia sentar ao lado da cama dele e segurar a mão dele enquanto ele gemia de dor sem se mexer. Ele estava conduzindo a cadeira, rindo com amigos. É um milagre, um verdadeiro milagre”.

“Ele está se recuperando incrivelmente bem e sou muito grata por isso. Ele quase morreu, foi uma experiência muito traumática e sobreviveu a isso tudo. Mexeu muito comigo. Já se passaram alguns dias e ainda me pego pensando no que ele me contou sobre o ocorrido, o que ele passou, o que ele viu e ouviu. Ele tem toda uma jornada pela frente agora. Ele sobreviveu a um pesadelo”.