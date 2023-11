Tela Quente hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira, 27

A "Tela Quente" de hoje, segunda-feira (27/11), exibe o filme “Estrelas Além Do Tempo” após “Terra e Paixão”, às 22:25, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Estrelas Além Do Tempo"

No auge da corrida espacial, as matemáticas negras Katherine, Dorothy e Mary se mostram essenciais para o programa espacial da NASA. No entanto, precisam lutar contra o racismo e o sexismo.

Veja o trailer do filme de hoje

FICHA TÉCNICA DE "Estrelas Além Do Tempo"